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    • Ekonomi
    • 22.02.2023 12:34
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    • 22.02.2023 12:38
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    Benzine indirim yolda! Bu geceden itibaren geçerli olacak | 22 Şubat 2023 güncel benzin ve motorin litre fiyatları

    Son dakika haberi | Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar benzin ve motorin fiyatlarını da etkiliyor. Petrolün varil fiyatının 86 dolardan 82 dolar seviyesine gerilemesinin ardından benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor.

    takvim.com.tr
    Benzine indirim! Bu geceden itibaren geçerli olacak

    Brent petrolün 86 dolardan 82.76 dolara gerilemesiyle indirim beklentileri doğdu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin fiyatlarına 23 Şubat 2023 günü (bu gece yarısı) itibariyle indirim geliyor.

    48 KURUŞ DÜŞECEK
    Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 48 kuruş indirim geliyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

    BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR?
    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,80 TL, İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,56 TL, İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,90 TL olarak satılıyor.

        BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
        Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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        Haberler Ekonomi Benzine indirim yolda! Bu geceden itibaren geçerli olacak | 22 Şubat 2023 güncel benzin ve motorin litre fiyatları
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