Benzine indirim yolda! Bu geceden itibaren geçerli olacak | 22 Şubat 2023 güncel benzin ve motorin litre fiyatları

Brent petrolün 86 dolardan 82.76 dolara gerilemesiyle indirim beklentileri doğdu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin fiyatlarına 23 Şubat 2023 günü (bu gece yarısı) itibariyle indirim geliyor.
48 KURUŞ DÜŞECEK
Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 48 kuruş indirim geliyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR?
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,80 TL, İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,56 TL, İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,90 TL olarak satılıyor.