Afetzedelerin yaraları sarılıyor! Maddi destekler yüzleri güldürecek

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Emzirme, iş göremezlik ödeneklerinde onay aranmayacak. 250 binin üzerinde e-haciz kalkacak, icra dosyası açılmayacak.
MAAŞ DESTEĞİ SAĞLANACAK
Depremden etkilenen illerde yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, çalışma gücünü kaybedenler, işyeri kapananlar, yakınlarını kaybedenlere "malulen emeklilik, ölüm aylığı" bağlanacak, çalışanlar için maaş desteği sağlanacak.
GECİKME CEZASI YOK!
Emzirme ve iş göremezlik ödeneklerinde il müdürlükleri adına onaya gerek kalmadan ödenecek. Depremden önce vadesi geçen genel sağlık sigortası prim borçlarına gecikme cezası uygulanmayacak.
50 MİLYAR TL ERTELENDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, deprem bölgesinde sosyal güvenlik, çalışma hayatı başta olmak üzere yeni tedbirleri devreye almaya devam ediyor.