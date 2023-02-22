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    • Ekonomi
    • 22.02.2023 08:52
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    • 22.02.2023 08:55
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    Afetzedelerin yaraları sarılıyor! Maddi destekler yüzleri güldürecek

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yaraları sarmak için harekete hükümet, afetzedeleri maddi anlamda rahatlatmak adına güçlü destek kararları aldı. Çalışanlara maaş desteği, prim borçlarına erteleme, icra dosyası açılmaması gibi önemli kararlar hayata geçiriliyor. Kararlar bölgenin ekonomik anlamda yeniden kalkınması adına büyük katkı sağlayacak.

    Depremzedeye aylık ve ödenekte kolaylık

    Deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Emzirme, iş göremezlik ödeneklerinde onay aranmayacak. 250 binin üzerinde e-haciz kalkacak, icra dosyası açılmayacak.

    MAAŞ DESTEĞİ SAĞLANACAK
    Depremden etkilenen illerde yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, çalışma gücünü kaybedenler, işyeri kapananlar, yakınlarını kaybedenlere "malulen emeklilik, ölüm aylığı" bağlanacak, çalışanlar için maaş desteği sağlanacak.

    GECİKME CEZASI YOK!
    Emzirme ve iş göremezlik ödeneklerinde il müdürlükleri adına onaya gerek kalmadan ödenecek. Depremden önce vadesi geçen genel sağlık sigortası prim borçlarına gecikme cezası uygulanmayacak.

    50 MİLYAR TL ERTELENDİ
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, deprem bölgesinde sosyal güvenlik, çalışma hayatı başta olmak üzere yeni tedbirleri devreye almaya devam ediyor.

        ÖLÜM VE MALUL AYLIĞI
        Sigortalı çalışırken hayatını kaybedenlerin eş, çocuklarına ve ihtiyacı olan ana-babasına ölüm aylığı, sakat kalanlara da malul aylığı bağlanacak.

        SSK'lı olanlar için toplam 900 prim gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar için de en az 1800 prim günü bulunması gerekiyor.

        PRİM BORCU ERTELENDİ
        Deprem bölgesindeki vatandaşların malullük, yaşlılık, aktif ölüm ilk karar aylık talepleri, toptan ödeme taleplerine ilişkin işlemler hızlı bir şekilde tamamlanacak.

            Bu yılın ilk 6 aylık dönemi için 11 ilde yaklaşık 50 milyar liralık prim borcu ertelenirken, vadesi geçen genel sağlık sigortası prim borçlarına 31 Ağustos 2023'e kadar gecikme cezası, zammı uygulanmayacak.

            SON ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ
            Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ikamet eden genel sağlık sigortalı 1 milyon 800 bine yakın genel sağlık sigortalısının ödenmeyen prim borçları ile Haziran 2023 tarihine kadar oluşacak prim borçlarının son ödeme tarihi de 31 Ağustos olarak değiştirilecek.

            Deprem tarihinden önce vadesi geçen GSS prim borçlarına gecikme zammı uygulanmayacak.

                EMZİRME ÖDENEKLERİ YATIYOR
                Emzirme ödenekleri ile geçici iş göremezlik ödenekleri il müdürlükleri adına herhangi bir onaya gerek kalmaksızın ilgili merkez birimlerince sistem üzerinden ödenerek muhasebeleştirilerek ödenecek.

                MAHSUPLAŞMA İŞLEMİ YAPILMAYACAK
                6 Şubat tarihinden önce veya sonra düzenlenen raporlara (iş kazası dâhil) ilişkin ödeme yapılmasında çalışılmadığına dair bildirim veya beyan olup olmadığına bakılmadan tüm raporlara ait geçici iş göremezlik ödeneği verilmesine yönelik işlemler yapılacak.

                Burada da herhangi bir onaya gerek kalmaksızın ilgili merkez birimince otomatik olarak yatırılacak.

                    Mahsuplaşma Programı kapsamındaki işyerleri için mahsuplaşma işlemi yapılmayarak geçici iş göremezlik ödenekleri doğrudan sigortalılara ödenecek.

                    İCRA DOSYASI AÇILMAYACAK
                    Prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinde bir kesinti olmayacak. Deprem bölgesinde sosyal güvenlik borçları nedeniyle icra dosyası açılmayacak, 250 binin üzerinde e-haciz kalkacak.

                    SGK'dan borcu yoktur belgesi talep eden işverenlerin erteleme kapsamına giren illerde bulunan işyerlerinden kaynaklı borçları 6 Şubat ile 31 Ağustos arasında borç olarak gösterilmeyecek. Araç hacizlerinin yakalamaları kaldırılacak.

                        On il ile sınırlı olmak kaydıyla 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirme yapılabilecek. Herhangi bir menkul ya da taşınmaz satış işlemi yapılmayacak.

                        ELAZIĞ'DA DA GEÇERLİ
                        Deprem nedeniyle mücbir sebep kapsamına alınan Elazığ'da, depremlerden etkilenen diğer 10 ilde uygulanan sosyal güvenlikle ilgili işlemlerdeki kolaylıklar geçerli olacak.

                        Prim borçlarının ödeme süreleri, vermekle yükümlü olunan belge, beyannamelerinin erteleme kararları bu ilde de uygulanacak.

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                        Haberler Ekonomi Afetzedelerin yaraları sarılıyor! Maddi destekler yüzleri güldürecek
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