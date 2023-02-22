Kalyon Holding 10 günde tamamladı! İslahiye’deki konteyner kente depremzedeler yerleşmeye başladı





Depremzede aileler, konteynerlere yerleşmeye başladı. Kalyon İnşaat Proje Müdürü Necdet Aykılıç, 10 gündür konteyner kent için 750 kişilik ekiple gecegündüz çalıştıklarını söyledi. Aykılıç, "Yönetim Kurulu Başkanımız Cemal Kalyoncu'nun talimatı ile bu işe 10 gün önce başladık. Şu anda bu konteyner kentte 500 aileye yaşam imkanı sağlıyoruz. Ayrıca Hasan Kalyoncu Üniversitesi psikososyal destek grubu da 1 ay boyunca hizmet verecek" dedi.