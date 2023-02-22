Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kalyon Holding 10 günde tamamladı! İslahiye’deki konteyner kente depremzedeler yerleşmeye başladı

    Kalyon Holding’in İslahiye’de kurduğu konteyner kent 10 günde tamamlandı, depremzedeler yerleşmeye başladı. Kalyon İnşaat Proje Müdürü Necdet Aykılıç, 10 gündür konteyner kent için 750 kişilik ekiple gecegündüz çalıştıklarını söyledi. Aykılıç, "Yönetim Kurulu Başkanımız Cemal Kalyoncu'nun talimatı ile bu işe 10 gün önce başladık. Şu anda bu konteyner kentte 500 aileye yaşam imkanı sağlıyoruz. Ayrıca Hasan Kalyoncu Üniversitesi psikososyal destek grubu da 1 ay boyunca hizmet verecek" dedi.

    10 günde yaşam başladı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kalyon Holding tarafından konteyner kent kuruldu. 52 dönümlük alana 500 konteyner kurulumu tamamlandı.



    Depremzede aileler, konteynerlere yerleşmeye başladı. Kalyon İnşaat Proje Müdürü Necdet Aykılıç, 10 gündür konteyner kent için 750 kişilik ekiple gecegündüz çalıştıklarını söyledi. Aykılıç, "Yönetim Kurulu Başkanımız Cemal Kalyoncu'nun talimatı ile bu işe 10 gün önce başladık. Şu anda bu konteyner kentte 500 aileye yaşam imkanı sağlıyoruz. Ayrıca Hasan Kalyoncu Üniversitesi psikososyal destek grubu da 1 ay boyunca hizmet verecek" dedi.



    Başkan Erdoğan, konteyner kenti ziyaret etti. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'dan bilgi aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    EYT’liye kolay emeklilik
    Haberler Ekonomi Kalyon Holding 10 günde tamamladı! İslahiye’deki konteyner kente depremzedeler yerleşmeye başladı
        SON DAKİKA