Ayçiçek yağı, 8 'li tuvalet kağıdı! İndirimde son günler! A101 BİM ŞOK || 3 zincir market zili çaldı, aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı!

A101, BİM, ŞOK yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta 3 zincir markette de onlarca üründe indirim var. Peki hangi markette, hangi üründe, ne kadar indirim yapıldı? Ayçiçek yağı, çay, şeker, tuz, tuvalet kağıdı, yumurta, deterjan, yumuşatıcıda fiyatlar düştü. Yayla pirinç Osmancık yerli 45,90'dan 29,90'a, 6'lı Papia kağıt havlu 89,90'dan 45 TL'ye düştü. İşte A101, BİM, ŞOK güncel 21 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...