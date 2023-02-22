Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.02.2023 09:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2023 09:59
    ABONE OL

    Ayçiçek yağı, 8 'li tuvalet kağıdı! İndirimde son günler! A101 BİM ŞOK || 3 zincir market zili çaldı, aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı!

    3 zincir market zili çaldı, aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı. A101, BİM, ŞOK yeni indirimlerini duyurdu. 21 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.

    takvim.com.tr
    A101 BİM ŞOK

    A101, BİM, ŞOK yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta 3 zincir markette de onlarca üründe indirim var. Peki hangi markette, hangi üründe, ne kadar indirim yapıldı? Ayçiçek yağı, çay, şeker, tuz, tuvalet kağıdı, yumurta, deterjan, yumuşatıcıda fiyatlar düştü. Yayla pirinç Osmancık yerli 45,90'dan 29,90'a, 6'lı Papia kağıt havlu 89,90'dan 45 TL'ye düştü. İşte A101, BİM, ŞOK güncel 21 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

    A101 21 ŞUBAT İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

    ŞOK 21 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ
        Seçim gündemi sil baştan! AK Parti 3 ana başlık belirledi
        Haberler Ekonomi Ayçiçek yağı, 8 'li tuvalet kağıdı! İndirimde son günler! A101 BİM ŞOK || 3 zincir market zili çaldı, aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı!
            SON DAKİKA