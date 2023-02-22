Depremzedeye hızlı ödeme! Emzirme, iş göremezlik ödeneklerinde onay aranmayacak





ÇİMENTOCULAR TEYAKKUZDA

Depremlerin yaşandığı illerde kurulacak yeni şehirler için seferberlik sürüyor. İhaleler öncesi çimento sektörü de teyakkuza geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çimento sektörü temsilcileriyle bizzat görüşerek inşaatların aksamaması için 13 milyon ton çimento ihtiyacının kesintisiz karşılanması için söz aldı. Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, 13 milyon ton çimento ihtiyacını karşılamaya hazır olduklarını belirterek, "Fabrikalar 24 saat çalışıyor. Çimentoda sıkıntı yaşanmayacak" şeklinde konuştu. Hazal ATEŞ



İNŞAAT HİSSELERİ HAREKETLİ

Depremle birlikte borsada inşaat, çimento ve beton şirketlerinin hisselerindeki hareket devam ediyor. Tüm hisseler düşerken, çimento hisselerinde tavan olması tepki çekmişti. Borsa yüzsüzlerinin manipülatif hareketleri üzerine BIST kapanmıştı. Borsa'nın açılmasıyla tüm hisseler topanırken, çimento hisseleri ise 1 haftada yüzde 100 arttı. SPK bu hareketleri incelemeye aldı.

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