Depremzedeye hızlı ödeme! Emzirme, iş göremezlik ödeneklerinde onay aranmayacak

Depremden etkilenen illerde yaraların sarılması için çalışmalar sürerken; çalışma gücünü kaybedenlere, yakınlarını kaybedenlere 'malulen emeklilik, ölüm aylığı' bağlanacak, çalışanlar için maaş desteği sağlanacak. Malullük, yaşlılık, aktif ölüm ilk karar aylık talepleri, toptan ödeme taleplerine ilişkin işlemler hızlı tamamlanacak. Emzirme ve iş göremezlik ödenekleri il müdürlüklerinin onayına gerek kalmadan verilecek.
50 MİLYAR TL ERTELENDİ
Bu yılın ilk 6 aylık dönemi için 11 ilde yaklaşık 50 milyar liralık prim borcu ertelenirken, vadesi geçen genel sağlık sigortası prim borçlarına 31 Ağustos 2023'e kadar gecikme cezası, zammı uygulanmayacak. Prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinde bir kesinti olmayacak. Deprem bölgesinde sosyal güvenlik borçları nedeniyle icra dosyası açılmayacak, 250 binin üzerinde e-haciz kalkacak.
ELAZIĞ'DA DA GEÇERLİ
Deprem nedeniyle mücbir sebep kapsamına alınan Elazığ'da, depremlerden etkilenen diğer 10 ilde uygulanan sosyal güvenlikle ilgili işlemlerdeki kolaylıklar geçerli olacak. Prim borçlarının ödeme süreleri, vermekle yükümlü olunan belge, beyannamelerinin erteleme kararları bu ilde de uygulanacak. Hazal ATEŞ