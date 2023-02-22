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    Depremzedeye hızlı ödeme! Emzirme, iş göremezlik ödeneklerinde onay aranmayacak

    Depremzedelerin aylık talepleri hızlı tamamlanacak. Emzirme, iş göremezlik ödeneklerinde onay aranmayacak. İşte sizler için derlediğimiz 22 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Depremzedeye hızlı ödeme

    Depremden etkilenen illerde yaraların sarılması için çalışmalar sürerken; çalışma gücünü kaybedenlere, yakınlarını kaybedenlere 'malulen emeklilik, ölüm aylığı' bağlanacak, çalışanlar için maaş desteği sağlanacak. Malullük, yaşlılık, aktif ölüm ilk karar aylık talepleri, toptan ödeme taleplerine ilişkin işlemler hızlı tamamlanacak. Emzirme ve iş göremezlik ödenekleri il müdürlüklerinin onayına gerek kalmadan verilecek.



    50 MİLYAR TL ERTELENDİ
    Bu yılın ilk 6 aylık dönemi için 11 ilde yaklaşık 50 milyar liralık prim borcu ertelenirken, vadesi geçen genel sağlık sigortası prim borçlarına 31 Ağustos 2023'e kadar gecikme cezası, zammı uygulanmayacak. Prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinde bir kesinti olmayacak. Deprem bölgesinde sosyal güvenlik borçları nedeniyle icra dosyası açılmayacak, 250 binin üzerinde e-haciz kalkacak.



    ELAZIĞ'DA DA GEÇERLİ
    Deprem nedeniyle mücbir sebep kapsamına alınan Elazığ'da, depremlerden etkilenen diğer 10 ilde uygulanan sosyal güvenlikle ilgili işlemlerdeki kolaylıklar geçerli olacak. Prim borçlarının ödeme süreleri, vermekle yükümlü olunan belge, beyannamelerinin erteleme kararları bu ilde de uygulanacak. Hazal ATEŞ



        İLK İHALE BUGÜN
        Afet bölgesinde yıkıma uğrayan illerden olan Gaziantep'te yeni konutlar için ihale süreci bugün başlıyor. Nurdağı'nda 2 bin 100 konut için ihale bugün yapılacak. Kentteki ikinci ihale 24 Şubat'ta 970 konut için Nizip'te olacak. Şehitkamil'de 2 bin 50 konut için ihale tarihi 27 Şubat, Şahinbey'de 2 bin 25 konut için ihale tarihi ise 28 Şubat olarak belirlendi. 1 hafta içinde 4 ilçenin ihalesi tamamlanacak. Murathan YILDIRIM



        YIKIMIN FOTOĞRAFI
        Kahramanmaraş merkezli çifte depremde büyük yıkım yaşanırken, sadece binalar değil araçlarda da zarar gördü. 10 ilde 3 milyon 100 bin aracın trafiğe kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Bunlardan yaklaşık 300 bininin depremde hasar gördüğüne, yaklaşık 200 bin aracın pert olduğuna dikkat çekildi. Bu rakamlar depremin faturasını da ortaya koymuş oldu.



        ÇİMENTOCULAR TEYAKKUZDA
        Depremlerin yaşandığı illerde kurulacak yeni şehirler için seferberlik sürüyor. İhaleler öncesi çimento sektörü de teyakkuza geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çimento sektörü temsilcileriyle bizzat görüşerek inşaatların aksamaması için 13 milyon ton çimento ihtiyacının kesintisiz karşılanması için söz aldı. Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, 13 milyon ton çimento ihtiyacını karşılamaya hazır olduklarını belirterek, "Fabrikalar 24 saat çalışıyor. Çimentoda sıkıntı yaşanmayacak" şeklinde konuştu. Hazal ATEŞ

        İNŞAAT HİSSELERİ HAREKETLİ
        Depremle birlikte borsada inşaat, çimento ve beton şirketlerinin hisselerindeki hareket devam ediyor. Tüm hisseler düşerken, çimento hisselerinde tavan olması tepki çekmişti. Borsa yüzsüzlerinin manipülatif hareketleri üzerine BIST kapanmıştı. Borsa'nın açılmasıyla tüm hisseler topanırken, çimento hisseleri ise 1 haftada yüzde 100 arttı. SPK bu hareketleri incelemeye aldı.

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        Haberler Ekonomi Depremzedeye hızlı ödeme! Emzirme, iş göremezlik ödeneklerinde onay aranmayacak
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