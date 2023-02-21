Afetzede yalnız değil: İstihdam ve sosyal güvenlik seferberliği

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yaralarını sarmak amacıyla istihdam ve sosyal güvenlik desteklerinde de seferberlik ilan edildi.
Türkiye İş Kurumu üzerinden Olağanüstü Hal Bölgesi valiliklerine 1.4 milyar lira ödenek aktarılarak, 19 bin kişilik Toplum Yararına Program (TYP) kontenjanı tahsis edildi.
Depremden etkilenen işyerleri için kısa çalışma uygulaması devreye alınarak bölgesel kriz sebepli çalışma başvurularının alınmasına yönelik hazırlık tamamlandı.
16 BİN KİŞİLİK KONTENJAN
İŞKUR depremden etkilenen 10 il için olağanüstü hal bölgesi valiliklerine 16 bin kişilik toplum yararına program kontenjanı tahsis etti.