TBMM haftaya EYT gündemi ile açılacak! EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacaklar? Geriye dönük maaş bağlanır mı?

TBMM milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle çalışmalarına 28 Şubat tarihine kadar ara vermişti. Haftaya meclis EYT teklifi ile açılacak.
Peki 28 Şubat sonrası EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Ekonomist Muhammet Bayram merak edilen soruları cevapladı.
Milliyet'te yer alan habere göre, Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Devletimiz en kısa sürede EYT yasasını çıkaracaktır. Tüm siyasi partilerin mutabakatı ile beraber ben EYT yasasının çıkmasını bekliyorum.
Başkan Erdoğan dün itibarıyla kapsamlı bir sosyal ve ekonomik paketleri açıkladı. Bunlarda yasalaşması gereken ve deprem bölgesinde acil karar alınması gereken hususlar mevcut. Meclis'in açılmasıyla beraber öncelikle bu hususların görüşüleceğini düşünüyorum.
'MART AYINDA DEPREM TEDBİRLERİ DEVREYE ALINACAK'
Mart ayı içerisinde öncelikli olarak deprem ve diğer sosyal, siyasi ekonomik tedbirlere ilişkin paketler ve kanunlar devreye alınacaktır. Tabi ki de Meclis'in takdiri burada en yüksek mertebedir. Meclis takdir eder ve bu yasalaşırsa kabul edilir.
Devletimiz derse ki mart ayında bunu yapacağız mart ayında yasalaşırsa nisan ayında ilk maaşlar verilir. Nisan ayında yasalaşırsa mayıs ayında ilk maaşlar EYTlilere verilir.