TBMM haftaya EYT gündemi ile açılacak! EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacaklar? Geriye dönük maaş bağlanır mı?

Milliyet'te yer alan habere göre, Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Devletimiz en kısa sürede EYT yasasını çıkaracaktır. Tüm siyasi partilerin mutabakatı ile beraber ben EYT yasasının çıkmasını bekliyorum.

Başkan Erdoğan dün itibarıyla kapsamlı bir sosyal ve ekonomik paketleri açıkladı. Bunlarda yasalaşması gereken ve deprem bölgesinde acil karar alınması gereken hususlar mevcut. Meclis'in açılmasıyla beraber öncelikle bu hususların görüşüleceğini düşünüyorum.