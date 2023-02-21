



SON DEPREM İÇİN İLK ETAPTA 100 MİLYAR

Devletin verilerine göre, 1999 Marmara depremi sonrası dönemin hükümetince getirilen vergiler arasında yer alan ve daha sonra kalıcı hale geldiği için 'deprem vergisi' diye bilinen özel iletişim vergisinde (ÖİV) 2000-2022 döneminde yaklaşık 88 milyar liralık tahsilat gerçekleşti. Buna karşın Ocak 2020 itibariyle depremle ilgili direkt ve dolaylı yatırımların tutarı 1.2 trilyon lirayı aştı