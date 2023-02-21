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    Devlet vatandaşının yanında! Depreme 1.2 trilyon TL fazla yatırım! İşte kalem kalem vergi hesabı

    Asrın felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, ‘Deprem vergisi nerede?’ manipülasyonu başlatıldı. Oysa veriler 88 milyar liralık vergi tahsilatına karşın, 1.2 trilyon liradan fazla yatırım yapıldığını ortaya koydu...

    Depreme 1.2 trilyon TL

    Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan çifte depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 11 ilimizi vuran depremin ardından bölgedeki vatandaşlara yardım için her türlü imkan seferber edilirken, yıkıma sahne olan illerin yeniden inşası için de düğmeye basıldı.



    Tüm enerji asrın felaketiyle mücadeleye yönlendirildiği sırada, muhafeletin başını çektiği bir grup tarafından da 'Deprem vergileri nerede?' manipülasyonu yapılıyor. Oysa ki veriler, yaşanan depremlerin ardından, toplanan paranın kat kat üstünde harcama yapıldığını ortaya koyuyor.



    SON DEPREM İÇİN İLK ETAPTA 100 MİLYAR
    Devletin verilerine göre, 1999 Marmara depremi sonrası dönemin hükümetince getirilen vergiler arasında yer alan ve daha sonra kalıcı hale geldiği için 'deprem vergisi' diye bilinen özel iletişim vergisinde (ÖİV) 2000-2022 döneminde yaklaşık 88 milyar liralık tahsilat gerçekleşti. Buna karşın Ocak 2020 itibariyle depremle ilgili direkt ve dolaylı yatırımların tutarı 1.2 trilyon lirayı aştı



        Büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sadece ilk etapta aktarılan miktar da 100 milyar lirayı buldu. İşte yaşanan depremler ve yapılan yatırımların kalem kalem detayları...



        2003 BİNGÖL DEPREMİ:
        Afete dayanıklı olarak inşa edilen kalıcı konutlar: 9 BİN 189
        İş yeri sayısı: 136
        Ahır sayısı: 573
        Yapılan yatırım miktarı: 4.2 MİLYAR LİRA



        2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİ:
        Afete dayanıklı olarak inşa edilen kalıcı konutlar: BİN 50
        İş yeri sayısı: 14
        Yapılan yatırım miktarı: 5 MİLYAR LİRA



            2023 ASRIN FELAKETİ:
            Mart başı itibariyle 30 bin konutun inşaatına başlanacak.



            Hedef: 1 yıl içinde tüm konutların TOKİ tarafından inşa edilmesi.



            Hasar tespit çalışması yapılana kadar depremzedelere verilen destek: 10 BİN TL
            Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaç için verilen nakdi yardım: 100 BİN TL



                Evleri inşa edilene kadar depremzedelere yönelik aylık olarak yapılacak kira yardımı: 2.000-5.000 TL



                Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk etapta aktarılan bütçe: 100 MİLYAR TL
                Kahramanmaraş depremleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sadece ilk etapta aktarılan miktar: 100 MİLYAR LİRA

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                Haberler Ekonomi Devlet vatandaşının yanında! Depreme 1.2 trilyon TL fazla yatırım! İşte kalem kalem vergi hesabı
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