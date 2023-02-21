Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan çifte depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 11 ilimizi vuran depremin ardından bölgedeki vatandaşlara yardım için her türlü imkan seferber edilirken, yıkıma sahne olan illerin yeniden inşası için de düğmeye basıldı.
Tüm enerji asrın felaketiyle mücadeleye yönlendirildiği sırada, muhafeletin başını çektiği bir grup tarafından da 'Deprem vergileri nerede?' manipülasyonu yapılıyor. Oysa ki veriler, yaşanan depremlerin ardından, toplanan paranın kat kat üstünde harcama yapıldığını ortaya koyuyor.
SON DEPREM İÇİN İLK ETAPTA 100 MİLYAR
Devletin verilerine göre, 1999 Marmara depremi sonrası dönemin hükümetince getirilen vergiler arasında yer alan ve daha sonra kalıcı hale geldiği için 'deprem vergisi' diye bilinen özel iletişim vergisinde (ÖİV) 2000-2022 döneminde yaklaşık 88 milyar liralık tahsilat gerçekleşti. Buna karşın Ocak 2020 itibariyle depremle ilgili direkt ve dolaylı yatırımların tutarı 1.2 trilyon lirayı aştı