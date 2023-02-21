Kredili evin borcu sigortadan! Konutların ödemesi devam edecek mi? Sorumluluk kimde?





600 BİN HASAR DOSYASI BEKLENİYOR

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) 215 bin hasar duyurusunda bulunulduğunu belirterek, "Tahmini beklediğimiz dosya sayısı 600 bin adet" dedi. Bölgede 2 milyon 150 bin konutun yanı sıra 3 milyon 150 bin araç bulunduğunu belirten Eroğlu, "Kaskoya 1 milyar lira, iş yerlerine 12 milyar lira olmak üzere sektörümüz 13 milyar lira ayırmış durumda" diye konuştu.



1.8 MİLYAR DOLAR YENİ KAYNAK

Vakıfbank, yaklaşık 1.8 milyar dolar tutarında Diversifed Payment Rights seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi. 7 yabancı bankanın katılımıyla gerçekleştirilen bu işlem, Türk bankaları arasındaki hem tek seferde gerçekleştirilen en büyük tutarlı seküritizasyon işlemi hem de yine tek seferde gerçekleştirilen en büyük fonlama işlemi olma özelliğini taşıyor. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Böylesi bir dönemde ülkemize getirdiğimiz bu taze kaynağı çok yakın bir zamanda 2 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.



DOĞANLAR'DAN 1.200 KİŞİYE İŞ

Doğanlar Holding, depremzedelere öncelik vermek kaydıyla bin 200 kişilik istihdam kararı verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, "Gerçekleştirdiğimiz yardımların sürdürülebilirliği kapsamında istihdam ihtiyacını da göz önünde bulundurmanın değerli adımlardan birisi olduğunu düşünüyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza öncelik sağlamak amacıyla istihdam seferberliğini başlatıyoruz" diye konuştu.



ÜCRETSIZ UÇUŞU SUNEXPRESS DE UZATTI

Sunexpress, deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşlarını 1 Mart'a kadar uzattığını duyurdu. Arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla bugüne kadar 287 özel uçuş gerçekleştiren SunExpress, 6 binden fazla ekibi bölgeye taşıdı. SunExpress, yaklaşık 14 bin kişinin bölgeden tahliyesini sağladı, 196 ton yardım malzemesini ücretsiz ulaştırdı.



1.801 SAAT UÇTU

BAYKAR'ın deprem bölgesine desteği devam ediyor. Dün Kahramanmaraş'a 5 tır yaşam konteyneri (10 adet), 1 kamyon oyuncak ile yarım tır dolusu jeneratör, Adıyaman'a ise 1 tır hijyen kiti ulaştıran Baykar, Hatay'a da 1 tır hava deposu yolladı. Baykar tarafından bugüne kadar bölgeye gıda, kıyafet, yatak, hijyen kitleri, jeneratör, elektronik cihaz ve insani yardım malzemesi taşıyan toplam 57 yardım tırı gönderildi. Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları toplam 1.801 saat 40 dakika görev uçuşu icra etti. Baykar, ayrıca depremlerin etkilediği bölgede 3 farklı noktada geçici aşevleri ile hizmet veriyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı da AFAD ile koordineli bir şekilde acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını sağlıyor. T3 Vakfı ayrıca, teknoloji atölyeleri kurmayı planlıyor.



BATTANİYE MESAİSİ

Uşak'taki tekstil fabrikaları afet bölgesi için battaniye seferberliği başlatarak üretim kapasitelerini en üst düzeye çıkardı. Üç vardiyalı sisteme geçen fabrikalar 2 haftada 1.5 milyon battaniye üretti. Tekstilci Tuğrul Mahmut Yalvaç, "Günlük 5 bin civarındaki üretimi 15 bine çıkardık. 24 saat esaslı, takviyeli, cumartesi-pazar da dahil olmak üzere tüm personel özveriyle çalıştık" dedi. Günlük 15 bin olan üretim adedini 40 bine çıkardıklarını belirten tekstilci Emrullah Aydoğan da şöyle konuştu: "Çalışanlarımız özverili çalıştı, mesai ücreti almayıp 'Bizlerin de katkısı olsun' dedi."

Murathan YILDIRIM

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