Kredili evin borcu sigortadan! Konutların ödemesi devam edecek mi? Sorumluluk kimde?

Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Deprem bölgesinde bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları, bir yandan da vatandaşların sigorta işlemleri devam ediyor. Sigorta şirketleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, kredi ile alınan ve depremde yıkılan evlerin ödemeleri gündeme geldi. Konutlarda zorunlu deprem sigortasının dışında özel olarak yaptırılan konut sigortaları da bulunuyor. Bu sigortalar DASK'ın karşılamadığı teminatları karşılıyor. Eğer ev kredi ile alınmışsa bankalar ayrıca hayat sigortası da yapıyor. Bu sigorta borç devam ettiği sürece her yıl yenileniyor. Bu yüzden kredi borçlusu vatandaşımız eğer depremde vefat etmişse bu sigorta devreye giriyor ve kalan borcu karşılıyor. Böylece yakınlarının bir borç ödemesi gerekmiyor. Burada poliçenin teminatlarına göre yakınlarına bir tazminat ödenmesi de gerekebilir. Ancak sigorta yaptırmamışsa yakınları bu kez mirası reddedebilir ve borcu ödemez. Sigorta yapmadan kredi alınmış ve ev yıkılmış, borçlu da hayatta ise bankalar ödemelerin devamını isteyebiliyor. Banka borcu devam ediyorsa DASK banka tarafından yaptırılıyor. Ancak teminat ödemesi konutun borcu devam ettiği için bankaya yani o konuta ipotek koyan kuruma ödeniyor. Bu para da borçtan düşülüyor. Ancak borcu tamamen karşılamaya yetmiyor. Bankanın burada ipoteği devreye sokması da mümkün değil. Çünkü ortada satılacak bir bina bulunmuyor. Arsa payı da borcu karşılayacak durumda değil. Vatandaşlar bankaların ve sigorta şirketlerinin bu konuda vatandaşa yardımcı olmasını istiyor.
İSTİHDAM DESTEĞİ
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yaralarını sarmak anacıyla istihdam ve sosyal güvenlik desteklerinde de bir seferberlik ilan edildi.
● Türkiye İş Kurumu üzerinden Olağanüstü Hal bölgesi valiliklerine 1.4 milyar lira ödenek aktarılarak, toplam 19 bin kişilik Toplum Yararına Program (TYP) kontenjanı tahsis edildi.
● Depremden etkilenen işyerleri için kısa çalışma uygulaması devreye alınarak bölgesel kriz sebepli çalışma başvurularının alınmasına yönelik hazırlık tamamlandı. Bölgedeki iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğine ilişkin ödemeler uygunluk denetimi beklenmeden ivedilikle yapılacak, hak sahipliği yönünden şartları tutmayan kişilere ise nakdi ücret desteği sağlanacak.
● Afet ilan edilen illerdeki iş göremezlik ödeneklerinin otomatik ödenmesi sağlanacak.
● Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ikamet eden ve primini kendi yatıran sigortalıların 6 Şubat tarihinden önce vadesi geçen GSS prim borçlarına 31 Ağustos'a kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak.
● Deprem bölgesindeki işverenler deprem tarihinden önce yasal ödeme süresi geçen borçlarını ve ertelenen prim borçlarını 31 Ağustos'a kadar ödemeleri kaydıyla teşviklerden yararlanacak.
● Deprem illerindeki Bağ-Kur sigortalıları yasal ödeme süresi geçen ve ertelenen prim borçlarını 31 Ağustos'a kadar ödemeleri kaydıyla teşviklerden yararlanabilecek. Hazal ATEŞ
600 BİN HASAR DOSYASI BEKLENİYOR
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) 215 bin hasar duyurusunda bulunulduğunu belirterek, "Tahmini beklediğimiz dosya sayısı 600 bin adet" dedi. Bölgede 2 milyon 150 bin konutun yanı sıra 3 milyon 150 bin araç bulunduğunu belirten Eroğlu, "Kaskoya 1 milyar lira, iş yerlerine 12 milyar lira olmak üzere sektörümüz 13 milyar lira ayırmış durumda" diye konuştu.
1.8 MİLYAR DOLAR YENİ KAYNAK
Vakıfbank, yaklaşık 1.8 milyar dolar tutarında Diversifed Payment Rights seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi. 7 yabancı bankanın katılımıyla gerçekleştirilen bu işlem, Türk bankaları arasındaki hem tek seferde gerçekleştirilen en büyük tutarlı seküritizasyon işlemi hem de yine tek seferde gerçekleştirilen en büyük fonlama işlemi olma özelliğini taşıyor. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Böylesi bir dönemde ülkemize getirdiğimiz bu taze kaynağı çok yakın bir zamanda 2 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
DOĞANLAR'DAN 1.200 KİŞİYE İŞ
Doğanlar Holding, depremzedelere öncelik vermek kaydıyla bin 200 kişilik istihdam kararı verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, "Gerçekleştirdiğimiz yardımların sürdürülebilirliği kapsamında istihdam ihtiyacını da göz önünde bulundurmanın değerli adımlardan birisi olduğunu düşünüyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza öncelik sağlamak amacıyla istihdam seferberliğini başlatıyoruz" diye konuştu.
ÜCRETSIZ UÇUŞU SUNEXPRESS DE UZATTI
Sunexpress, deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşlarını 1 Mart'a kadar uzattığını duyurdu. Arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla bugüne kadar 287 özel uçuş gerçekleştiren SunExpress, 6 binden fazla ekibi bölgeye taşıdı. SunExpress, yaklaşık 14 bin kişinin bölgeden tahliyesini sağladı, 196 ton yardım malzemesini ücretsiz ulaştırdı.
1.801 SAAT UÇTU
BAYKAR'ın deprem bölgesine desteği devam ediyor. Dün Kahramanmaraş'a 5 tır yaşam konteyneri (10 adet), 1 kamyon oyuncak ile yarım tır dolusu jeneratör, Adıyaman'a ise 1 tır hijyen kiti ulaştıran Baykar, Hatay'a da 1 tır hava deposu yolladı. Baykar tarafından bugüne kadar bölgeye gıda, kıyafet, yatak, hijyen kitleri, jeneratör, elektronik cihaz ve insani yardım malzemesi taşıyan toplam 57 yardım tırı gönderildi. Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları toplam 1.801 saat 40 dakika görev uçuşu icra etti. Baykar, ayrıca depremlerin etkilediği bölgede 3 farklı noktada geçici aşevleri ile hizmet veriyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı da AFAD ile koordineli bir şekilde acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını sağlıyor. T3 Vakfı ayrıca, teknoloji atölyeleri kurmayı planlıyor.
BATTANİYE MESAİSİ
Uşak'taki tekstil fabrikaları afet bölgesi için battaniye seferberliği başlatarak üretim kapasitelerini en üst düzeye çıkardı. Üç vardiyalı sisteme geçen fabrikalar 2 haftada 1.5 milyon battaniye üretti. Tekstilci Tuğrul Mahmut Yalvaç, "Günlük 5 bin civarındaki üretimi 15 bine çıkardık. 24 saat esaslı, takviyeli, cumartesi-pazar da dahil olmak üzere tüm personel özveriyle çalıştık" dedi. Günlük 15 bin olan üretim adedini 40 bine çıkardıklarını belirten tekstilci Emrullah Aydoğan da şöyle konuştu: "Çalışanlarımız özverili çalıştı, mesai ücreti almayıp 'Bizlerin de katkısı olsun' dedi."
Murathan YILDIRIM