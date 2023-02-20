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    • Ekonomi
    • 20.02.2023 12:50
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    • 20.02.2023 12:50
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    Kendini ekonomist sanan Özgür Demirtaş gibilerini kudurtacak açıklama! Ünlü ekonomist Robin Brooks: Dünyada tek ihracat şampiyonu var, Türkiye!

    Son dakika haberleri... “Ekonomistim” diye gezen felaket tellallarını üzecek yeni bir açıklama geldi. Türkiye’nin yeni ekonomi modeli ve beraberinde gelen ihracat büyümesi yabancı ekonomistlerin dikkatini çekti. Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks, grafiklerle Türkiye ekonomisini ele alarak, “Dünyada tek bir ihracat şampiyonu var, Türkiye” dedi. Geçtiğimiz aylarda Brooks yine açıklama yapmış, Rolexci Özgür Demirtaş algı operasyonları bozulunca kudurmuştu.

    Dünyada tek ihracat şampiyonu var, Türkiye!

    Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin yüksek ihracat hacimlerinde patlama yaşadığına dikkat çekerken, 'Dünyada tek ihracat şampiyonu var, Türkiye' açıklamasında bulundu.

    Ekonomist Brooks, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle beraber Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o paylaşım:

    'DÜNYADA TEK İHRACAT ŞAMPİYONU VAR, TÜRKİYE'
    Dünyada tek ihracat şampiyonu Türkiye. Türkiye ihracat hacimleri, kırmızı renkli çizgilerde görüldüğü gibi ithalat hacimlerinin üzerine çıktı. Bu durum çok fazla katma değerli ürün üretimi olduğunu gösteriyor. Meksika'nın ihracatı da artı ancak ithalatından daha az oldu.

        ROBİN BROOKS TÜRKİYE'Yİ ÖVDÜ FELAKET TELLALI ÖZGÜR DEMİRTAŞ KUDURDU
        Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, geçtiğimiz aylarda da kendilerini ekonomist sanan Türk felaket tellalarının moralini bozacak bir paylaşımda bulunmuştu.

        Brooks, Twitter hesabından yaptığı Türkiye ekonomisiyle ilgili grafik paylaşımında "Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı büyük oranda arttı" demişti.

        Brooks, "Ağustos 2022'deki (mavi) ihracatın toplam değeri, Ağustos 2021'in %110 üzerinde ve önceki tüm zirvelerin üzerindeydi. Piyasalar, çoğu ithalata değil ihracata odaklanan Türkiye ile Rusya arasındaki değişen ticaret ilişkilerine odaklanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

        Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks'un bu açıklaması Türkiye'de kendisini ekonomist olarak adlandıran felaket tellalı Özgür Demirtaş'ın zoruna gitmişti.

        Demirtaş, "Robin Haydi!! Mavi çizginin yanındaki KIRMIZI GÖKDELEN nedir? Bundan da bahsetmek ister misin?" dedi.

        Brooks'un Demirtaş'a verdiği cevap ise ders niteliğindeydi. Brooks, Demirtaş'ın bahsettiği kırmızı çizgilerin fiyata etkisinin olmadığını söyleyerek "Bu, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanından ithalatındaki büyümenin dağılımıdır. Kırmızı, büyümenin açıkça bir fiyat etkisi olduğu Rusya. Türkiye'den Rusya'ya ihracatı işaretledim çünkü bu hacimler artıyor ve fiyat etkisi değil…" dedi.

            GERÇEK VERİLERE EFSANE DEDİ
            Brooks'un ekonomi dersine yanıt veremeyen Demirtaş, gerçek verilere efsane dedi. Demirtaş, "Türkiye'de kötü bir alışkanlık var; İhracatta rekor artışlardan bahsetmek ve ithalat kayıtlarının yarıda kalmasına izin vermek. Sözde cari fazla bir efsane olduğu için kötü bir alışkanlıktır. Senin twitin istemeyerek de olsa bu efsaneyi besliyor" şeklinde skandal sözlere imza attı.

            BROOKS DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN PATLAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ
            Goldman Sachs'ın finans uzmanı Robin Brooks, Türkiye ekonomisinin ihracattaki büyük gücüyle patlama yapacağı öngörüsünde bulunmuştu. Brooks, Türkiye ekonomisi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

            "2021'de Türkiye, neredeyse tüm diğer gelişmekte olan ülkeleri geride bıraktı. Bunun nedeni, 2020'de büyük Lira devalüasyonuna ve yüksek enflasyona yol açan büyük bir kredi patlamasıydı. Türkiye'nin krediye dayalı büyümeye olan bağımlılığını kesmesi gerekiyor. Muazzam bir ihracat rekabet gücüne sahip ve kendi haline bırakılırsa patlama yapacak"
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            Haberler Ekonomi Kendini ekonomist sanan Özgür Demirtaş gibilerini kudurtacak açıklama! Ünlü ekonomist Robin Brooks: Dünyada tek ihracat şampiyonu var, Türkiye!
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