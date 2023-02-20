TÜİK verileri açıkladı: Tüketici güven endeksi şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin şubatta yüzde 4,3 artarak 82,5 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Şubat 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 82,5 OLDU

Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında artarak 82,5 oldu.