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    • Ekonomi
    • 20.02.2023 10:59
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    • 20.02.2023 10:59
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    TÜİK verileri açıkladı: Tüketici güven endeksi şubatta arttı

    Son dakika haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu, tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi şubatta yüzde 4,3 artarak 82,5 olduğunu açıkladı.

    TÜİK verileri açıkladı: Tüketici güven endeksi şubatta arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin şubatta yüzde 4,3 artarak 82,5 olduğunu açıkladı.

    TÜİK, Şubat 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

    TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 82,5 OLDU
    Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında artarak 82,5 oldu.

    Hanenin maddi durumu endeksi yüzde 6,3 artarak 65,5, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi 5,4 artarak 84,2, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,8 artarak 85,8, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 2,5 artarak 94,5 oldu.

    Öte yandan, tüketici eğilim anketi verilerinin önemli bir kısmının 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği için sonuçların büyük ölçüde deprem öncesi durumu yansıttığı açıklandı.

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    Haberler Ekonomi TÜİK verileri açıkladı: Tüketici güven endeksi şubatta arttı
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