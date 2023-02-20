EYT’liye prim desteği! Depremden etkilenen 11 ilde borçlanma ve ihya başvurusuna ek süre

11 ilimizi vuran asrın felaketinin ardından, vatandaşlara pek çok kolaylık sağlanıyor. Bir imkan da EYT'lilere yönelik...



Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemeden yararlanmak isteyen çok sayıda vatandaş borçlanma ve ihya için SGK'ya koşmuştu. Başvuruların büyük bölümü de asgari ücret artışından etkilenmemek için Aralık ayında yapılmıştı.