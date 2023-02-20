'Evim Yuvam Olsun' kampanyasında detaylar belli oldu! İşte 10 soruda tüm merak edilenler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için Evim Yuvan Olsun kampanyası başlatıldı. Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında depremde evini kaybedenler kendi evlerine kavuşana kadar konaklayabilecekleri dairelere yerleştirilecekler. İşte 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası detayları...
HAK KAYBI SÖZ KONUSU OLMAYACAK
Deprem yaralarının sarılması, vatandaşların her türlü ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması için başlatılan seferberlik sürüyor. Olağanüstü Hal ilan edilen 11 ilden kendi imkânıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda tahliye olan vatandaşlar için bir hak kaybı söz konusu olmayacak.
Depremden etkilenenler geçici olarak e-Devlet üzerinden üç ay geçerli olacak barkotlu kimlik belgesi alabilecek.
FATURALARI KAYMAKAMLIK ÖDEYECEK
Sabah gazetesinin haberine göre; barınma, taşınma yardımlarında ödemeler Çevre Bakanlığı'nca yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça yapılacak.
Depremden etkilenenlerin barınma sorunun çözümüne katkı için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında aile fertlerini kaybeden çocuklu ailelere, kronik hastalığı, engelli, yaşlısı olanlara öncelik verilecek.