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    Afetzedelere 4 koldan destek! İşçilerin maaşı devletten! Her haneye 10 bin lira, 60 bin lira taşınma parası, kredi borçları...

    Deprem bölgesindeki vatandaşlar için tedbirler bir bir devreye alınıyor. Maddi destekler ödenmeye başlarken, bir yandan da işyerleri ve çalışanlarla ilgili önlemler devreye sokuluyor.

    Hazal Ateş
    Takvim
    Afetzedelere 4 koldan destek

    Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması, vatandaşların barınma başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması için seferberlik sürüyor. Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği sağlanacak.



    1-İkamet adresi başka yerde olan destek ödemesi alabilecek mi?
    Konutlarının hasar görüldüğü tespit edilen herkes barınma desteğinden yararlanacak. Destekten yararlanmak için hesap açılmasına gerek yok. Her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteği alınabilecek.



    2-Kiracı olarak oturduğum daire yıkıldı ama sözleşmem yok, bu destekten yararlanabilecek miyim?
    Kimlik paylaşım sisteminde ikametgâh sorgulandıktan sonra Tapu Kadastro Bilgi Sistemi'nden yapılacak inceleme sonucuna göre ev sahibi olmadığı belirlenenler barınma desteği alabilecek.



        3-Barınma yardımı ile ilgili ödemeler ne zaman yapılayacak?
        Çevre Bakanılğı'nca yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça ödemeler yapılacak.



        4-Kimler 15 bin lira taşınma yardımı alabilecek?
        Konutları deprem nedeniyle Çevre Bakanlığı ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır ve orta hasarlı tespit edilen ailelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacak.



        5- Kira yardımının ödenme koşulları neler?
        Yıkık, acil yıktırılacak, ağır ve orta hasarlı olan ailelere 12 ay boyunca, ev sahibi olanlara aylık 5 bin lira olmak üzere toplam 60 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira olmak üzere 24 bin lira kira yardımı yapılacak.



            6-Anne-babasına ait konutta yaşayan evli afetzedeler de barınma yardımı alabilir mi?
            Evli afetzede barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilir. Konut yıkık, hasarlıysa 60 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği yardımı yapılacak. Bekâr olanlar ise barınma desteği açısından kiracı kabul edilecek yıllık 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği alabilecek.



            İŞÇİNİN MAAŞI DEVLETTEN
            Türkiye asrın felaketini yaşayan 11 ilimizde yaraları sarmaya devam ediyor. Alınan tedbirlerden birisi de kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izine sağlanan nakdi destek olacak. Pandemi sırasında çıkartılan geçici 10. madde ile hem işten çıkartma yasağı getirilmiş hem de dkısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılmış, uygulanması kolaylaştırılmıştı. Ardından yine ücretsiz izne çıkmak zorunda kalan çalışanlara nakdi ücret desteği sağlanmıştı.



            YÜZDE 60 ORANINDA ÖDEME
            Benzer uygulamalar olağanüstü hal ilan edilen 11 ilimiz için de uygulanacak. Buna göre bu illerde bulunan depremzedeler işyerleri de kapandığı için maaşlarını devletten alacak. Ayrıca ücretsiz izinde sayılacak depremzedelere nakdi ücret desteği de sağlanacak. Pandemi döneminde olduğu gibi işyerlerinin kısa çalışma ödeneği için başvurması yeterli sayılacak ve inceleme süreci ortadan kalkacak. İşçilere kısa çalışma ödeneği ile birlikte Genel Sağlık Sigortası primleri de ödeniyor. İKısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.Buna göre en yüksek kısa çalıma ödeneği 15.012 TL'olurken asgari ücret için ödenek ise 6.004 lira 80 kuruş olarak hesaplanıyor.



                KAMU ÖDEMELERİ BAŞLADI
                ŞARTLAR DEĞİŞTİ Mİ?
                İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. Ancak pandemi döneminde bu şartlar esnetilmişti. Deprem bölgesi için de şartların esnetilmesi bekleniyor. Buna göre son 120 gün 60 güne ve 600 günlük şart da 450 güne düşürülmüştü.



                ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ
                Kısa çalışma ödeneği alma hakkı olmayan işçiler için ise ücretsiz izin desteği devreye giriyor. Yine pandemi döneminde yürürlüğe giren uygulama ile ücretsiz izindeki işçilere devlet tarafından ödenek verildi. Deprem bölgesindeki 11 il için de bu uygulama yapılacak. Kısa çalışma ödeneği hakkı olmayan işçiler ücretsiz izinli sayılacak ve bunlara belirlenecek aylık miktar ile her ay nakdi destek ödenecek.



                MAAŞA GÖRE ÖDEMELER



                    HER AİLEYE 10 BİN LİRA
                    11 ili etkileyen yüzyılın afeti deprem sonrası bölgeye yardım yağarken devlet de ilk etapta her aileye 10 bin lira ödemeye başladı. Söz konusu ödemeler başvuru şartı aranmadan hane başı Ziraat Bankası hesaplarına yapılıyor. AFAD ödemelerin başladığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 680.268 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup ödemelere başlanmıştır. Ödemeler Ziraat Bankası'nda hesabı olanların hesabına, olmayanların TC kimlik numaralarına yapılmaktadır" denildi.



                    ESNAFA 7 MİLYAR TL
                    Halkbank Finans Grubu deprem bölgesine 16 milyar TL'lik destek sağlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Halkbank Finans Grubu adına AFAD'a 7 milyar TL nakdi yardım yapma kararı aldık. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz" denildi.

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                    Haberler Ekonomi Afetzedelere 4 koldan destek! İşçilerin maaşı devletten! Her haneye 10 bin lira, 60 bin lira taşınma parası, kredi borçları...
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