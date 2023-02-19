Afetzedelere 4 koldan destek! İşçilerin maaşı devletten! Her haneye 10 bin lira, 60 bin lira taşınma parası, kredi borçları...

Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması, vatandaşların barınma başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması için seferberlik sürüyor. Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği sağlanacak.
1-İkamet adresi başka yerde olan destek ödemesi alabilecek mi?
Konutlarının hasar görüldüğü tespit edilen herkes barınma desteğinden yararlanacak. Destekten yararlanmak için hesap açılmasına gerek yok. Her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteği alınabilecek.
2-Kiracı olarak oturduğum daire yıkıldı ama sözleşmem yok, bu destekten yararlanabilecek miyim?
Kimlik paylaşım sisteminde ikametgâh sorgulandıktan sonra Tapu Kadastro Bilgi Sistemi'nden yapılacak inceleme sonucuna göre ev sahibi olmadığı belirlenenler barınma desteği alabilecek.