Afetzedelere 4 koldan destek! İşçilerin maaşı devletten! Her haneye 10 bin lira, 60 bin lira taşınma parası, kredi borçları...





YÜZDE 60 ORANINDA ÖDEME

Benzer uygulamalar olağanüstü hal ilan edilen 11 ilimiz için de uygulanacak. Buna göre bu illerde bulunan depremzedeler işyerleri de kapandığı için maaşlarını devletten alacak. Ayrıca ücretsiz izinde sayılacak depremzedelere nakdi ücret desteği de sağlanacak. Pandemi döneminde olduğu gibi işyerlerinin kısa çalışma ödeneği için başvurması yeterli sayılacak ve inceleme süreci ortadan kalkacak. İşçilere kısa çalışma ödeneği ile birlikte Genel Sağlık Sigortası primleri de ödeniyor. İKısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.Buna göre en yüksek kısa çalıma ödeneği 15.012 TL'olurken asgari ücret için ödenek ise 6.004 lira 80 kuruş olarak hesaplanıyor.