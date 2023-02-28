TOKİ kuraları ertelendi mi? TOKİ İSTANBUL KURA VE SONUÇ TARİHİ 2023! TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? Anadolu, Avrupa Yakası...

TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde başvuruların tamamlanmasının ardından bir süre kura çekilişleri gerçekleştiriliyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle çekilişler durdurulmuş ve kura tarihleri ertelenmişti. Gözler İstanbul kurasında. Peki TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? TOKİ kuraları ertelendi mi? Anadolu, Avrupa Yakası...
TOKİ KURA ÇEKİMİ ERTELENDİ Mİ?
TOKİ tarafından yapılan açıklamada, "'Ülkemiz genelinde düzenlenecek olan tüm kura organizasyonları yaşanılan afetten dolayı ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. Organizasyonlarımızda görev alan gerek teknik, gerek idari personelimiz AFAD koordinasyonunda afet bölgelerinde görevlendirilmiştir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz." denildi.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi. İçerisinde İstanbul'un da bulunduğu toplam 250 bin konutun çekilişlerinin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.