Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci deprem bölgesinde üreticiye mazot ve gübre desteğini açıkladı: "2,8 milyar liralık ödeme yapacağız"

Kirişci, depremin sınırları da aşan bir deprem olduğuna dikkati çekerek, bunun Türkiye için olduğu kadar uluslararası camia için de "asrın depremi" olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'NİN BU TÜR AFETLER SONRASI KURUMSAL KAPASİTESİ ÜST DÜZEYDE"

Bakanlıkların, bütün birimlerin yoğun ve koordineli çalıştıklarını dile getiren Kirişci, "Türkiye'nin bu tür afetler sonrası kurumsal kapasitesi olağanüstü üst düzeyde. Bütün kurumlarımızda bu konuda bir yetkinlik var. Fakat afetin boyutu büyük." ifadesini kullandı.

Kirişci, üretimin aksamaması, üretimle ilgili zincirde herhangi bir kırılma olmaması için, vatandaşların üretim faaliyetlerini sürdürebilmesi için Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları olduğunu anımsattı.