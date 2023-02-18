Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci deprem bölgesinde üreticiye mazot ve gübre desteğini açıkladı: "2,8 milyar liralık ödeme yapacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin diğer depremlerle mukayese edilmesinin bu depremin hafife alınması anlamına geleceğini söyledi.
Bu depremin içinde bulunulan asırda dünyada eşi görülmemiş bir deprem olduğuna işaret eden Kirişci, "Depremden 11 ilimiz etkilendi. 103 bin kilometrekarelik bir alandan söz ediyoruz. Türkiye nüfusunun yüzde 17'sine tekabül eden 13,5 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Türkiye üretimine katkıdan bulunan ve ihracat yapan bir coğrafyadan söz ediyoruz." diye konuştu.
Kirişci, depremin sınırları da aşan bir deprem olduğuna dikkati çekerek, bunun Türkiye için olduğu kadar uluslararası camia için de "asrın depremi" olduğunu belirtti.
"TÜRKİYE'NİN BU TÜR AFETLER SONRASI KURUMSAL KAPASİTESİ ÜST DÜZEYDE"
Bakanlıkların, bütün birimlerin yoğun ve koordineli çalıştıklarını dile getiren Kirişci, "Türkiye'nin bu tür afetler sonrası kurumsal kapasitesi olağanüstü üst düzeyde. Bütün kurumlarımızda bu konuda bir yetkinlik var. Fakat afetin boyutu büyük." ifadesini kullandı.
Kirişci, üretimin aksamaması, üretimle ilgili zincirde herhangi bir kırılma olmaması için, vatandaşların üretim faaliyetlerini sürdürebilmesi için Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları olduğunu anımsattı.
Bakan Kirişci, "Özellikle mazot ve gübre desteğini 2022 yılı için ayni olarak vermeyi kararlaştırmıştık fakat yaşanılan hadiseden dolayı 11 ilimiz için bunu nakdiye çevirdik. 2,8 milyar liralık ödemeyi de bu ayın sonuna kadar yapacağız. Cumhurbaşkanımızın kamuoyu ile paylaştığı diğer hususta. Çiftçi Kayıt Sistemlerimiz var. Burada ürün güncellemesi yapılıyor. Bunun şubat ayı sonunda kadar süresi vardı. Bunu da 3 aylık OHAL'in bitimi olan 8 Mayıs'a kadar uzattık." dedi.
Kirişci, yıl içinde zamanı geldikçe verilen hayvancılık destekleri bulunduğunu, bunların tutarının 530 milyon lira olduğunu söyledi.
Bu desteği de şubat ayının sonuna kadar 11 ile ödeme konusunda karar aldıklarını belirten Kirişci, şöyle devam etti:
"Bu bağlamda 11 ilimizde 185 bin işletmeye 2 milyon büyükbaş için ve 9 milyon küçükbaş hayvan için toplam 1,5 milyar liralık yem desteğini de sağlamış bulunuyoruz. Bu minvalde Adıyaman'daki üreticilerimizin verilecek desteklerden alacakları pay 218,2 milyon lira. Bu şubat ayı sonuna kadar üreticilerimizin hesabına geçmiş olacak. Bizim de üreticilerimizin bu manada bir katkımız olsun istiyoruz ki üretimlerini aksatmadan sürdürebilsinler. Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hububat ve bakliyatta herhangi bir cins ve kota ayrımı yapmaksızın ve sınır koymaksızın bu alımları gerçekleştireceğini belirtmek istiyorum."
Kirişci, böyle zamanlarda hijyen konusunun öne çıktığını ifade ederek, 265 görevli ekibin, 7 binin üzerinde gıda denetimini aralıksız gerçekleştirdiğini dile getirdi.