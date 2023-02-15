Kredi kartlarından temassız ödeme yapılmayacak mı? Kartların temassız özelliği kapatıldı mı 2023? BDDK duyurdu!

Kartların temassız özelliği hakkında aramalar hız kazandı. Günlük hayatta alışveriş yapan birçok kişi temassız ödeme yönteminden faydalanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) müşterilerin bilgileri dışında kart kullanımının önüne geçilmesi için önlemler alındı. Peki, Kartların temassız özelliği kapatıldı mı? Kredi kartlarından temassız ödeme yapılmayacak mı? İşte detaylar...
Temassız ödeme, günlük hayatta vatandaşların hızlı ve kolay işlem yapmasına imkan sağlıyor. Özellikle son günlerde temassız ödeme yapmaya çalıştıklarında şifre ile karşılaşan kullanıcılar ve işyeri sahipleri detaylara ulaşmak için araştırma yapıyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının önüne geçilmesi için önlemler aldı. Peki kartların temassız özelliği kapatıldı mı? İşte, BDDK'nın aldığı kararın detayları