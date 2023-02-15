Kredi kartlarından temassız ödeme yapılmayacak mı? Kartların temassız özelliği kapatıldı mı 2023? BDDK duyurdu!

Kartların temassız özelliği hakkında aramalar hız kazandı. Günlük hayatta alışveriş yapan birçok kişi temassız ödeme yönteminden faydalanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) müşterilerin bilgileri dışında kart kullanımının önüne geçilmesi için önlemler alındı. Peki, Kartların temassız özelliği kapatıldı mı? Kredi kartlarından temassız ödeme yapılmayacak mı? İşte detaylar...