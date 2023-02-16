Borsa İstanbul'a BES fonu dopingi! 10 milyar TL'lik yeni kaynak

10 GÜNLÜK SÜRE SINIRI

Düne kadar 50 milyar TL'lik devlet katkısı fonunun yüzde 10'u, yani 5 milyar TL'si, borsaya yönlendirilebiliyordu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK), aldığı kararla yüzde 10'luk oran yüzde 30'a yükseltildi. Buna göre de 5 milyar TL'ye ek olarak 10 milyar TL daha borsaya yönlendirilecek. Böylece borsaya 10 milyar TL'lik yeni giriş olacak. Toplamda da BES devlet katkısı fonlarından borsaya 15 milyar TL'lik giriş sağlanacak.

Peki, bu giriş ne kadar zamanda olacak? Alınan kararlardan biri de bu süreye yönelik. Yönetmeliğe göre bu işlemin 10 gün içinde gerçekleşmesi gerekiyor. Yani, 10 gün içinde BES'ten, borsaya 10 milyar TL'lik ek kaynak girecek. BES'ten bu giriş BİST-100 endeksine pozitif etki yaratacak.