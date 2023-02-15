Borsada koruma kalkanı: Önemli destek paketleri devrede

ZORUNLU SATIŞ ÖNLENDİ

SPK, olası yatırımcı mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için önemli kararlar aldı. 10 Nisan 2023 tarihine kadar aracı kurumlarca portföy büyüklüğü 1 milyon lira ve altında olan müşterilere uygulanacak azami kredi ve temerrüt faiz oranının, sermaye piyasasına olan algıyı olumsuz etkileyecek ve güveni zedeleyecek uygulamalardan kaçınılarak makul seviyede belirlenmesi istendi.