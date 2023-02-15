Borsada koruma kalkanı: Önemli destek paketleri devrede

Çarşamba günü verilen aranın ardından bugün işlemlerin tekrar başlayacağı Borsa İstanbul'da, piyasanın sağlıklı işleyişi, panik satışların karşılanması ve küçük yatırımcının mağdur olmaması için önemli destek paketleri devreye alındı.
Hisse geri alımlarında stopajın sıfırlanmasından Bireysel Emeklilik Sistemi'nde hisse senedi ağırlığını artıran düzenlemeye, Türkiye Varlık Fonu'nun sahaya inmesinden deprem bölgesinde zorunlu temerrüt satışlarının önlenmesine kadar birçok tedbir uygulanacak.
GERİ ALIMDA STOPAJ SIFIRLANDI
Borsada destek kapsamında gündeme gelen hisse geri alımlarına yönelik vergi muafiyeti Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce yüzde 15 olan vergi sıfırlandı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da hisse geri alımlarında genel kurul aranması şartını yürürlükten kaldırdı. Ayrıca geri alınan payların, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılamamasına karar verildi. Borsa İstanbul da geri alım yapan şirketler üzerine yeni bir endeks hesaplanmasına karar verdi.