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    • Ekonomi
    • 22.11.2022 19:07
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    • 22.11.2022 19:07
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    Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru geldi! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef almasına rağmen yükseliş sürüyor

    Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,60 yükselişle 4.780,74 puandan kapattı. Tüm zamanların en yüksek kapanışı yaşanırken, cuma akşamı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun borsayı hedef alan açıklamalarından bu yana yükseliş oranı yüzde 5,6 oldu.

    Borsa İstanbul’dan tüm zamanların rekoru geldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,60 kazançla 4.780,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 210,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 125,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 2,37, holding endeksi yüzde 3,19 değer kazandı.

    Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,91 ile kimya, petrol, plastik oldu.

    Analistler, dünya genelinde artan resesyon ve enflasyon ikileminin yanı sıra Çin'de tekrar artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

    Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.800 seviyesinin direnç, 4.550 ve 4.530 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        KILIÇDAROĞLU'NUN OPERASYONU TUTMADI
        Türkiye'nin uyguladığı politikalarla birlikte son dönemde ekonomide kazanılan istikrarla birlikte artan yatırımlar ve istihdam, Borsa İstanbul'a yansıdı. BIST 100 endeksi neredeyse her gün rekor kırarken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti sonrası Borsa İstanbul'u hedef alması dikkat çekmişti. 18 Kasım 2022 cuma günü endeks kapanmadan sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Kılıçdaroğlu, SPK yönetimini hedef göstererek tehdit etmişti.

        Dolar - TL üzerinden manipülasyon yapıp borsayı karalamak için kollarını sıvayan CHP lideri, "Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra "emir geldi, yaptım" demek yok. Benden söylemesi" ifadelerini kullanmıştı.

        Kılıçdaroğlu'nun kirli manipülasyonu bununla da sınırlı kalmadı.

        Borsa tarihi günlerini yaşarken zamanlaması manidar bir şekilde tehdit diline başvuran CHP Genel Başkanı, yatırımların önü kesilsin diye küçük yatırımcıları da "Avlanan siz olacaksınız" diyerek olumsuz etkiledi.

        Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;
        Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız.

        Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar.

        SPK ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için… İzliyorum, biliyorum.

            YÜZDE 5,6 ARTTI
            Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı günden bu yana 2 gün işlem gören Borsa İstanbul yükselişini kesintisiz sürdürdü. Dün yüzde 1 oranında yükselen BIST 100 endeksi, bugün de yüzde 4,6 oranında artış yaşayarak tarihinin en yüksek seviyesinden kapanış yaptı.

            Takvim.com.tr'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Borsa İstanbul'u hedef almasıyla ilgili yaptığı 'ÖZEL HABER'i okumak için fotoğrafa tıklayın

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            Haberler Ekonomi Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru geldi! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef almasına rağmen yükseliş sürüyor
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