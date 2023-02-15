Depremde yakıt yardımı nasıl alınır, şartları neler? DEPREMZEDELERE YAKIT YARDIMI! Benzin, mazot, LPG ücretsiz alma!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı sonrası depremzelere yönelik yardımları açıkladı. Buna göre yakıt desteği verilecek. Deprem bölgesinden kendi araçlarıyla ayrılmak isteyen vatandaşların yakıt masrafları karşılanacak. Peki Depremde yakıt yardımı nasıl alınır, şartları neler?
DEPREMZEDELERE YAKIT YARDIMI
Deprem sonrası Kabine 14 Şubat 2023 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine sonrası konuşan Başkan Erdoğan, "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz." dedi.
Önümüzdeki günlerde ilave desteklerin de verileceğini belirten Erdoğan, "Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan deprem bölgesinden kendi araçlarıyla ayrılmak isteyen vatandaşların yakıt masraflarının karşılanacağı açıklandı.
YAKIT YARDIMI NASIL ALINIR?
Depremzede vatandaşlar, bölgeden kendi aracıyla ayrıldığı takdirde yetkililerden alacağı belgeyle bölgeden ayrılacak. AFAD ve bakanlığın belirlediği birimlere vereceği hesap numarasına gittiği şehirden yapacağı başvuruyla yakıt ücreti yatacak.
Öte yandan depremzedelere kira ve taşınma desteği ne zaman başlayacak sorusu da merak konusu oldu. Hane başına 15 bin TL verilecek kira desteğinin ne zaman başalyacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.