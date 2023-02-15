Depremde yakıt yardımı nasıl alınır, şartları neler? DEPREMZEDELERE YAKIT YARDIMI! Benzin, mazot, LPG ücretsiz alma!

YAKIT YARDIMI NASIL ALINIR?

Depremzede vatandaşlar, bölgeden kendi aracıyla ayrıldığı takdirde yetkililerden alacağı belgeyle bölgeden ayrılacak. AFAD ve bakanlığın belirlediği birimlere vereceği hesap numarasına gittiği şehirden yapacağı başvuruyla yakıt ücreti yatacak.

Öte yandan depremzedelere kira ve taşınma desteği ne zaman başlayacak sorusu da merak konusu oldu. Hane başına 15 bin TL verilecek kira desteğinin ne zaman başalyacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.