Bankalara deprem talimatı! Borçlar erteleniyor, kimlik kolaylığı geliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) depremlerden etkilenen vatandaşlara yönelik kredi kartı limitlerinin artırılması, asgari borçların ve kredi vadelerinin ötelenmesi dahil birçok ilave karar aldı. Buna göre, kredi kartlarında uygulanan limite bağlı yüzde 20 ve yüzde 40 oranındaki asgari tutar ayrımı kaldırıldı. Kart borçlarının ötelendiği süre boyunca asgari tutar da dahil olmak üzere bankaların alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine imkan sağlandı. Müşterilerin talebi halinde, anapara ve faiz ödemelerinin asgari 6 ay süre ile ötelenmesine ve ötelemenin faiz/kar payı talep edilmeksizin yapılması durumunda müşteri talebinin aranmamasına karar verildi. Ayrıca müşterilerin mağduriyetine mahal verilmemesi ve ilave finansman dahil mümkün olan her türlü kolaylığın sağlanması yönünde kuruluş birliklerine talimat gönderilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu kararlar, 6 Şubat 2023'ten 1 Ocak 2024'e kadar geçerli olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bölgede finansal kuruluşlarca yapılacak işlemlerde kimlik belirlenmesi uygulamalarında değişiklik yaptı. Kimlik tespiti, adres ve iletişim bilgisi ile imza örneğinin alınması, mevcut ise yükümlünün kayıtlarında bulunan kimlik belgesindeki fotoğraf ile müşterinin karşılaştırılması ve gerekli görülecek diğer tedbirlerin alınması kaydıyla, kimliği gösterir herhangi bir belgeyle yapılabilecek. Ayrıca işlem yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgileri ile gerçekleştirilebilecek.
ÖĞRENCİLERE TAM BURSLU EĞİTİM
Deprem bölgesinden ayrılıp eğitimine başka ilde devam edecek olan öğrenciler için Türkiye Özel Okullar Derneği, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği, Özel Öğretim Derneği, Özel Eğitim-Öğretim Derneği, Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği, Ankara Eğitim Platformu bir araya geldi. 6 dernek ulusal sosyal sorumluluk projesi başlattı. Buna göre kampanyaya destek olacak özel öğretim kurumları, depremden etkilenen öğrencileri ikinci dönem boyunca yemek-kitapservis ve eğitim dahil olmak üzere tam burslu olarak, ücretsiz okutulacak. Projeye destek olan kurumlar kontenjanını misafirogrenci.org ilan edecek. Öğrenciler bu internet sitesinden müracaatta bulunabilecek. Kayıt işlemleri de web sayfasından yürütülecek. Süreçler Milli Eğitim Bakanlığının denetimine açık olacak. Kampanyaya şu an 21 ilden 106 özel okul, 2 bin öğrenci için katılım gösterdi. Proje Koordinatörü Gökhan Ünlüer, daha çok ilde, özel okula ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Burcu ŞEN
5 BİN UÇAĞA YETECEK ENERJİ ÇIKTI
Washıngton Post, çifte depremle ilgili gerçeği açıkladı: Ortaya çıkan enerji, 5 binden fazla Boeing 747'nin deposunu doldururdu. Hatta 774 bin evin, 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılardı.