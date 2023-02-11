EYT’de Meclis tarihi: 21 Şubat 2023! 1999 ö. sigorta + 3600-5000-5975 prim çizelgesi! Sigorta başlangıcı geri çekilecek! SSK, Bağkur, Tarım, Esnaf Yaşsız emeklilik listesi! Staj, kısmi emeklilik...

EYT hakkında son gelişmeler arama motorlarında araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına 21 Şubat'a kadar verileceğini bildirdi. Bu kapsamda EYT yasasının o tarihte yürürlüğe girip girmeyeceği merak edildi. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? İşte detaylar...