Finansal kurumlar depremden etkilenen vatandaşlar için harekete geçti

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplam 10 ili etkileyen deprem Türkiye'yi üzüntüye boğarken, finansal kurumlar felaketten etkilenen vatandaşlar için harekete geçti. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) depremde yaşanan sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacıyla bir dizi önlem aldı.



ATM'LERDE ÜCRET YOK

Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı, iş yeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimleri Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılacak. Felaketten etkilendiklerini düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterileri, taleplerini bankalara iletecek. 7.7 şiddetindeki yüzyılın depreminden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan ortak ATM'lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsis edilmeyecek.







FİNANSMAN İMKANI

Finansal Kurumlar Birliği de depremden etkilenen müşterilere borç ödeme ve finansman olanakları sağlanması gibi konularda gerekli kolaylıkların gösterilmesi için tavsiye kararı aldı. Birlik Yönetim Kurulu'nun finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman sektörlerine yönelik tavsiye kararı aldığı ifade edilerek, şöyle denildi: "Afetin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan ve ödeme güçlüğü çeken müşterilerin üyelerimize olan borçlarının geri ödenmesinde, ertelenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi ve mücbir halin gerçekleştiği bölgelerde ikametgahı, iş yeri adresi bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerin Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi amacıyla üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."



KOLAYLIK SAĞLANACAK

Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği, depremden etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye niteliğinde prensip kararları aldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile eşgüdüm halinde alınan prensip kararlarına göre, talep etmesi halinde, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçları 6 ay sonraya kadar ötelenecek. Ayrıca, borçların ödenmesinde ve kendilerine finansman olanakları sağlanmasında, müşteri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek kolaylıkların sağlanması hususlarında üyelere tavsiyede bulunulacak.







ÜYE İŞ YERLERİNE DESTEK

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği (YEKADER) üyesi Setcard, Sodexo, Edenred ve Multinet'in, depremden etkilenen illerdeki üye iş yerlerine ödemelerini vadelerini beklemeden yapacağı bildirildi. YEKADER'den yapılan açıklamada, "YEKADER üyeleri şirketleri olarak, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa olmak üzere depremden etkilenen illerimizdeki üye iş yerlerine ödemelerini vadelerini beklemeden önden yapacağımızı belirtmek isteriz. Bu felaketi en az hasarla atlamak için her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade eder, yaralılarımıza acil şifalar ve tüm ülkemize de tekrar başsağlığı dileriz" denildi.



İLETİŞİM SEFERBERLİĞİ

Türkiye'de faaliyet gösteren GSM operatörleri, depremden etkilenen tüm illerde kesintisiz iletişimi sağlamak için seferber oldu. Operatörler, deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz konuşma, SMS ve internet paketi tanımladı. Borcu nedeniyle hatları kapalı/kısıtlı olan müşterilerin hatları acil iletişim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla açıldı. Bölgeye 102 mobil baz istasyonu ve 504 adet jeneratör taşınırken, 2 adet acil iletişim aracı bölgeye gönderildi. VODAFONE TÜRKIYE: Afet bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet paketi tanımlandı. GSM hatları kapalı/kısıtlı olan müşterilerimizin hatları açıldı. TURKCELL: Afet bölgesindeki tüm kullanıcılarımıza ücretsiz görüşme, SMS ve internet içeren Acil İletişim Paketi ile bölgedeki arama kurtarma ekiplerine Kahraman Paketi tanımladık. Kapalı hatlar açılarak paket tanımlamaları yapıldı.







TÜRK TELEKOM'DAN SEFERBERLİK

Türk Telekom da afet bölgelerindeki iletişim ihtiyacı için bilgilendirme ve seferberlik başlattı. Acil iletişim ve mobil iletişim araçları, bölgedeki vatandaşlara ücretsiz iletişim hizmeti sunuyor. AFAD'ın daveti üzerine 105 kişilik Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi arama kurtarma faaliyetlerine destek vermeye başladı.



İNSANLIK ÖLMÜŞ DEDİRTEN BORSA VİCDANSIZLARI

Türkiye'yi üzüntüye boğan felaket yine bazı fırsatçıları açığa çıkardı. Bir yandan internetten deprem çantalarının fiyatlarını 15 bin liraya çıkartan ahlaksızlar bulunurken, bir yandan da Borsa'da çimento firmalarının hisselerinin fiyatları yükseltildi. Asrın en büyük felaketini yaşayan Türkiye canlarını kurtarmaya uğraşırken, birileri de ahlaksızca cebini doldurmaya baktı. Dün endeksin düşmesine rağmen sadece çimento firmalarının hisseleri tavan oldu. Acının üstüne bina edilen kazanç büyük tepki çekerken, vatandaşlar İnsanlık ölmüş" yorumları yaptı.







AÇIĞA SATIŞ YASAKLANDI

Borsa İstanbul'da açığa satış işlemleri yasaklandı. Seans başlamadan önce bölgede faaliyet gösteren Sasa, Bossa, Bilici Yatırım, Sanko, Hateks, İsdemir, Arsan ve Rubenis Tekstil'den depremden ne şekilde etkilendiklerine yönelik açıklama istendi. Türkiye deprem felaketi ile sarsılırken, bazı aracı kurumlar da müşterini rahatlatan kararlar aldı. Meksa Yatırım ve Marbaş, hisse satışı sonrası 100 bin liraya kadar para çıkışlarını sağladı.



MİLLETİN DEVLETİN YANINDAYIZ

TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) BAŞKANI RIFAT HİSARCIKLIOĞLU: Depremden etkilenen illerimiz için çalışıyoruz. İş dünyası olarak dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin yanında olacağız.







İSTANBUL TICARET ODASI (İTO) BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ: İstanbul iş dünyası olarak, acılarımızın en hızlı şekilde sarılması için bölge halkımızın ve devletimizin her türlü yardımla yanında olacağız.



İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO) BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN: Devletimizin yaptığı çalışmalara destek olmaya, çatı kuruluşumuz TOBB'un koordinasyonunda hazır olduğumuzu ve üzerimize düşen her türlü sorumluluğu alacağımızı ifade etmek istiyorum.



ANKARA TICARET ODASI (ATO) BAŞKANI GÜRSEL BARAN: Üyelerin depremden zarar gören bölgelere gıda ve ihtiyaç maddesi ulaştırmalarına yönelik koordinasyonu sağlamak ve yardımları göndermek için 'Deprem Yardım Masası' kurduk.







VERGİ-PRİM BORCUNA ERTELEME

Depremin etkilediği 10 il afet bölgesi ilan edildi. Tüm illerde arama kurtarma çalışmaları sürerken, deprem felaketi mücbir sebep hali olarak kabul ederek bu illerdeki vergi, prim, kredi borçları ertelenecek. Vatandaşların vergi beyannamesi ve tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri ertelenerek mağduriyetlerinin önüne geçilecek.



DASK: GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK); bölgede artçı depremler olmaya devam ettiğini belirterek, "DASK olarak üzerimize düşeni yapmak için görevimizin başındayız. Bu süreçte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN