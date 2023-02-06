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    Yetime, engelliye ayda 2.715 TL

    İhtiyaç sahibi olan engelliler ile annesi ya da babası olmaya çocuklara yardım eli uzatılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, aylık 2 bin 715 lira maaş bağlıyor

    Yetime, engelliye ayda 2.715 TL
    Yüzde 40 ve üzeri engeli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler ile annesi ya da babası olmayan maddi durumu yetersiz çocuklara, Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylığı ile destek veriyor. Desteğin tutarı bu yılın ilk yarısı için 2 bin 715 liraya yükseldi.

    KİMLER ALIYOR?
    Bu aylıktan yararlanmak için engelli veya yetimin; sosyal güvencesinin olmaması, herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekiyor.
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