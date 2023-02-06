EYT'lilere tazminat rehberi! Kıdem için hangi yol izlenmeli? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? | Emeklilikte Yaşa Takılanlar
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi gün sayarken; işyerinde 1 yılı doldurmuş olan SSK'lılar kıdem tazminatını alabilecek. Peki tazminat için nelere dikkat edilmeli? Aynı işyerinde devam edecekler için hangi imkanlar var? Nasıl hesap yapılacak? Ödemelerden kesinti olacak mı? Maaşa göre, kim, ne kadar tazminat alabilecek? Takvim.com.tr EYT'lilerin merak ettiği soruları yanıtladı. İşte tüm detaylar...
06.02.2023 07:15 - Son Güncelleme: 06.02.2023 07:15
EYT'liler bir yandan emekli aylığı heyecanı yaşarken, bir yandan da gözler kıdem tazminatına çevrilmiş durumda.
Düzenlemeyle hemen emekli olabilecek 1 milyon 661 bin SSK'lıdan yani 4a'lıdan halen çalışanlar eğer aynı işyerinde 1 yılını doldurmuş ise işe devam etsin etmesin kıdem tazminatı hakkı elde edecek.