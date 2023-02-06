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Haberler Ekonomi EYT'lilere tazminat rehberi! Kıdem için hangi yol izlenmeli? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? | Emeklilikte Yaşa Takılanlar

EYT'lilere tazminat rehberi! Kıdem için hangi yol izlenmeli? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? | Emeklilikte Yaşa Takılanlar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi gün sayarken; işyerinde 1 yılı doldurmuş olan SSK'lılar kıdem tazminatını alabilecek. Peki tazminat için nelere dikkat edilmeli? Aynı işyerinde devam edecekler için hangi imkanlar var? Nasıl hesap yapılacak? Ödemelerden kesinti olacak mı? Maaşa göre, kim, ne kadar tazminat alabilecek? Takvim.com.tr EYT'lilerin merak ettiği soruları yanıtladı. İşte tüm detaylar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
06.02.2023 07:15 - Son Güncelleme: 06.02.2023 07:15
EYT’lilere tazminat rehberi! Kıdem için hangi yol izlenmeli? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? | Emeklilikte Yaşa Takılanlar

Emeklilikte yaşa takılanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik için gün sayıyor.

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EYT’lilere tazminat rehberi! Kıdem için hangi yol izlenmeli? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? | Emeklilikte Yaşa Takılanlar

Düzenlemenin yarın TBMM Genel Kurulu'na gelerek yasalaşması beklenirken, yürürlüğe girmesiyle de 2.2 milyon kişiye emeklilik yolu açılacak.

EYT’lilere tazminat rehberi! Kıdem için hangi yol izlenmeli? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? | Emeklilikte Yaşa Takılanlar

EYT'liler bir yandan emekli aylığı heyecanı yaşarken, bir yandan da gözler kıdem tazminatına çevrilmiş durumda.

EYT’lilere tazminat rehberi! Kıdem için hangi yol izlenmeli? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? | Emeklilikte Yaşa Takılanlar

Düzenlemeyle hemen emekli olabilecek 1 milyon 661 bin SSK'lıdan yani 4a'lıdan halen çalışanlar eğer aynı işyerinde 1 yılını doldurmuş ise işe devam etsin etmesin kıdem tazminatı hakkı elde edecek.

EYT’lilere tazminat rehberi! Kıdem için hangi yol izlenmeli? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? | Emeklilikte Yaşa Takılanlar

Peki EYT'liler tazminat konusunda nelere dikkat etmeli?

İşte EYT'lilere tazminat rehberi…

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