Otomotiv sektöründe arz talep dengesini bozanlar yandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: 39 il 260 bin araç...

VATANDAŞI MAĞDUR EDENE YAPTIRIM UYGULANACAK

Yapılan bu çalışma kapsamında ayrıca bayilerden araç satın alan 25 bin alıcıya bilgi isteme yazıları gönderilerek, özellikle alıcıların bayilere elden para verip vermedikleri hususu araştırmaya konu edilmiştir. 39 ilde bulunan distribütörler, araç bayileri ve alıcılardan alınan bilgiler ışığında, otomotiv sektöründe arz ve talep dengesini bozanlar ve haksız fiyat artışına neden olanlar ile ilgili olarak Bakanlığımız tarafından gerekli bütün iş ve işlemler hızlı bir şekilde yerine getirilerek otomotiv sektöründeki dengesizlikler ortadan kaldırılacak ve vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açanlara gerekli yaptırımlar gecikmeksizin uygulanacaktır."

KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DE HAREKETE GEÇİLMİŞTİ

Bakanlık geçtiğimiz ay da konut fırsatçılarına yönelik harekete geçmişti. Orta gelirliye yönelik konut kampanyasının açıklanmasının ardından fırsatçılarom ilk günden itibaren fiyat listelerinde yaptığı 1 milyon TL'yi bulan artışlar vatandaşları adeta çileden çıkarmıştı. Fırsatçıların rakamları şişirmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık müfettişleri fiyatları tek tek inceleyecek. Fiyatlarda usulsüzlük tespit edilmesinin ardından ilan sahibine ağır para cezaları kesilecek.