Ticaret Bakanlığından sıfır araç alım satımına yakın takip! Fırsatçılara stokçulara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, online satış platformlarındaki ilanlarda girilen kilometre bilgileri ile araç göstergesindeki kilometreler karşılaştırıldı. Sıfır olduğu tespit edilen araçları satışa çıkaran bayilere müfettiş gönderildi. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre, sıfır olduğu tespit edilen her bir araç için bedelinin yüzde 10'u ila 15'i arasında ceza kesildi. Örneğin 1 milyon TL'lik bir araç için 150 bin TL'ye kadar ceza yazıldı. Fırsatçılara göz açtırmayan Ticaret Bakanlığı, incelemelerini aralıksız sürdürüyor.
İLAN SAYISI HIZLA DÜŞTÜ
Hatırlanacağı üzere Ticaret Bakanlığı, bayi-galeri fırsatçılığını bozmak için sıfır araçlarda 6 bin kilometre ve 6 ay sınırı getirmişti. Ancak bazı uyanık bayi ve galeriler bunun da arkasından dolanmanın yolunu bulmuştu. Öyle ki Sahibinden.com'da kilometre bilgisi olarak 6 bin ve üzeri yazan ancak gösterge panelinde 100 kilometreyi geçmeyen yüzlerce araç bulunuyordu.
Bayi fiyatlarından daha yüksek bir rakamla satışa çıkarılan ikinci el sıfır araçlar için geçtiğimiz günlerde bakanlık inceleme başlattığını duyurmuştu. Bakanlık yetkilileri, inceleme açıklamasının ardından online satış platformlarında bu tür ilan sayısında ciddi düşüş görüldüğünü söyledi. Fırsatçılar araçların satışını online platformlardan da kaldırmaya başladı.