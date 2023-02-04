Doğal gaz dağıtım merkezi çalışmalarında son nokta! Hedef: 1 yıl içinde ilk ticaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezi kurma çalışmalarında son noktaya gelindiğini duyurdu.
KAPASİTE ARTIŞI GERÇEKLEŞECEK
Dönmez, Bakü'de düzenlenen "Güney Gaz Koridoru 9. Danışma Kurulu Toplantısı" sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'ndan (TANAP) bahseden Dönmez, bu hat üzerinden Avrupa'ya yaklaşık 20 milyar metreküp gaz sevk edildiğini söyledi.
Dönmez, TANAP'la Türkiye'ye de yaklaşık 20 milyar metreküp gaz sevk edildiğini aktararak, "TANAP'ın kapasitesinin 2 katına çıkartılmasıyla ilgili bir görüş birliği var. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Tabii sahanın geliştirilmesi gerekiyor. Yani üretimin artırılması gerekiyor. İnşallah 3-4 yıl içerisinde bu kapasite artışı gerçekleşmiş olacak. Bu sayede hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlanmış olacak." diye konuştu.
AZERBAYCAN İLE ELEKTRİKTE İŞ BİRLİĞİ
Dönmez, Azerbaycan'la Türkiye'nin enerji ilişkilerinin sadece TANAP projesiyle sınırlı olmadığına söyledi.