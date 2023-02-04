Doğal gaz dağıtım merkezi çalışmalarında son nokta! Hedef: 1 yıl içinde ilk ticaret

Görüştüğümüz yetkililer, bu projemize destek vereceklerini ifade etti. Türkiye'de bir dağıtım merkezi ve ticaret merkezi kurma ile alakalı çalışmalarımızda son noktaya geldik. Hedefimiz bir yılda orada da ilk ticareti başlatmak."

TPAO İLE SOCAR İŞ BİRLİĞİ

Türkiye Petrolleri (TPAO) ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) arasındaki iş birliklerine de değinen Dönmez, "Türkiye Petrolleri ile SOCAR arasında özellikle Hazar bölgesinde bazı sahalarda geçmişten bu tarafa gelen ortak projeler vardı.