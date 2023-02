Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Türkiye’yi uluslararası koridor yapacağız

Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri'ne video mesajla katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını hazırlamak için aralıksız çalıştıklarını söyledi. Açılışını yaptıkları Afyonkarahisar-Şuhut Yolu programı nedeniyle Afyonkarahisar'dan katılımcılara seslenen Karaismailoğlu "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli bağımsızlık üzerine kurulmuştur. O da ancak ekonomik bağımsızlık ile mümkündür. Son 20 yılda hayata geçirilen köklü ekonomik reformlar ve uygun yasal altyapının tesis edilmesi sayesinde ülkemiz, olağanüstü koşullar altında dahi büyümesini sürdürdü. Türkiye'yi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora çevireceğiz" dedi.







ALT YAPININ ROLÜ BÜYÜK

Bağımsız ve güçlü bir ekonominin oluşturulması ve sürdürülmesinde alt yapı yatırımlarının yeri ve öneminin büyük olduğunu anlatan Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler de ulaşım ve iletişim alanındaki yatırımlarla bu eksiksiz, entegre, çevreci, konforlu ve yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap veren teknolojik altyapıyı sunmaktan gurur duyuyoruz. Ülke genelindeki 700 bini aşkın mesai arkadaşımızla yaptığımız bu çalışmalar, ulaştırma alandaki yatırımlarımız, ülkemizin katma değerli faaliyetlerinin, milletimizin emeğinin, ürettiklerinin hem yurt içindeki hem yurt dışındaki alıcılara en modern, en hızlı ve en güvenli şekilde ulaştırmasına ciddi katkılar sağlıyor."



YATIRIMLARA YID DAMGASI

Son 20 yılda ülkemiz ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 743 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, bugüne kadar Türkiye'yi geleceğe taşıyan ve dünyayı Türkiye'ye bağlayan birçok dev ulaştırma yatırımının YİD modeli ile hayata geçtiğine dikkat çekti. Bakan Karaismailoğlu bu modelle ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin kamu kaynağı kullanılmadan, özel sektör imkânları ve finansmanıyla çok daha kısa sürede ülkemize kazandırılmasını sağladıklarını kaydetti.



5G'YE İHTİYAÇ VAR

BAKANLIK olarak hayata geçirdikleri tüm projelerinde yerlilik ve millîlik hususlarını ön planda tuttuklarını anlatan Karaismailoğlu, "Yerli ve millî ürün tedariki hususlarında üniversitelerle ve sanayi ile iş birliği sağlayarak tüm paydaşları buluşturan projelerimizle sektör ihtiyaçlarına göre çalışmalarımızı yönlendiriyoruz" dedi. Bugün dünyada iddiası olan her ülkenin gündeminde gelişmiş bir bilişim sektörü kurmak, 5G teknolojisine sahip olmak ve bu teknolojiyi kullanırken güvenliğinden emin olmanın var olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Dünyada 2020-2025 yılları arasında operatörler tarafından mobil şebekelere 1.1 trilyon dolar yatırım yapılacağı ve bunun yaklaşık yüzde 80'ini 5G teknolojisine yönelik olacağı bekleniyor. Bu durum hem iç pazar, hem de dış pazar açısından büyük bir potansiyelin olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşması için yüksek teknolojiye ve katma değerli ürünlere ihtiyaç var. 5G de bunlardan biri. Ülkemizde 5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojilerinin etkileyeceği dikey sektörlerde dijital dönüşümün etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasını hedefliyoruz."







ANADOLU HIZLI TRENLER İLE ÖRÜLECEK

Türkiye'nin ulaşım altyapısında geldiği son nokta ve gelecek planları Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 'Yeni Yüzyılın Altyapısı' panelinde masaya yatırıldı. A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in yönetiminde gerçekleşen panele, TCDD İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, ICA İçtaş Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı katıldı. Panelde geçmişte yapılan projeler kadar gelecekte yapılması planlanan yatırımlar da konuşuldu. Hızlı tren projelerinin birçok ile yayılacağını söyleyen TCDD İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, "2053 yılında YHT bağlantısına sahip il sayısını 8'den 52'ye çıkarmayı hedefliyoruz. YHT konforuyla ve hızıyla bugüne kadar 70 milyonun üzerinde yolcu taşıdık" dedi. Panelde konuşan Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'daki ulaşım yükünü azalttığını kaydetti. Uluğtekin, "Kuzey Marmara Otoyolu 2030'da devlete teslim edilecek" dedi.



HEDEF 10 KATINA ÇIKARMAK

ICA İçtaş Genel Müdürü Serhat Soğukpınar ise 2023 ve sonrasına ilişkin görüşlerini paylaştı. Yap-işletdevret modelinin Türkiye açısından önem taşıdığını belirten Soğukpınar, "Bu yöntem sadece bir finansal model değil. Girdiği her sektöre hizmet kalitesi de getiriyor" açıklaması yaptı. TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise "Türkiye 20 yılda çok önemli işler yaptı. Karayolu, demir ve deniz yolunda 184,5 milyar dolarlık yatırım yaptı" dedi. Şöyle devam etti: "Kamu-özel sektör iş birliği olmasaydı bu projeler yapılamazdı. 2003- 2021 arasında otoyollara 112,4 milyar dolar, deniz yollarına ise 2 milyar dolar harcanmış. 2023-2053 vizyonunda bu yatırımı 10 katına çıkaracağız."



