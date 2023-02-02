Son dakika: Milli Muharip Uçak (MMU)'da flaş gelişme! İlk motor çalışması 18 Mart'ta

KOMUTA KONTROLDE DÜNYA MARKASI

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Semih Demirtoka da savunma sanayisinin normal bir ihracat olarak görülemeyeceğini belirterek, "Komuta kontrolde bir dünya markasıyız. Gemilerimizde radarlar, sensörler, navigasyon sistemler var. Dışa bağımlılığı azaltmak istiyorsak kendi yazılımımız yapmalıyız. Yazılımlar geliştiriyoruz. Bizde yapay zekâ konusunda yetkinlik var" şeklinde konuştu. STM Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal ise, "4 adet MİLGEM deniz kuvvetlerine verildi. 5. MİLGEM ise bu yıl içinde verilecek. Yerlilik oranında büyük ilerleme kaydederek yüzde 80'lere çıktık. İlk korveti yaptığımızda bu oran yüzde 10'du. Devletin en büyük siber güvenlik merkezlerine destek sağlamaya çalışıyoruz. Bünyemizde bir düşünce kuruluşumuz var" ifadelerini kullandı.