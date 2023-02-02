Son dakika: Milli Muharip Uçak (MMU)'da flaş gelişme! İlk motor çalışması 18 Mart'ta

Turkuvaz Medya Grubu'nun Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri'nde düzenlenen Yeni Yüzyılın Savunması Paneli'ne Türkiye'nin Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı ve hedefleri masaya yatırıldı.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen panel TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman, ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy, HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Semih Demirtoka ve STM Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
ÇOK HIZLI İLERLİYOR
Panelde konuşan TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan sektördeki firmalarla işbirliği yaptıklarına dikkat çekerek, büyümelerine katkı sağlayan birçok iştiraklerinin bulunduğunu söyledi.