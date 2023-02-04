Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 4 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! e-Devlet sorgulama ekranı!

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?



2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu.



Buna göre; 2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım maaşı, 2023 yılında 4 bin 337 TL oldu.