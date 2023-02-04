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    • Ekonomi
    • 04.02.2023 12:33
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    • 04.02.2023 12:33
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    Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 4 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! e-Devlet sorgulama ekranı!

    Evde bakım parasının yatıp yatmadığı bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay farklı günlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının Şubat ödemeleri bekleniyor. Bu maaşı alan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması yapıyor. İşte, Şubat ayı evde bakım parasına ilişkin son bilgiler...

    takvim.com.tr
    3 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi Şubat ayının ilk günlerinde araştırılmaya başlandı. Evde bakım parası yatan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli vatandaşlara yönelik olarak verilen evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Her ay yatırılan maaşlarda tarihler ve yatırılan iller değişiklik gösteriyor. Peki, Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    2023 ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Buna göre; Zamlı evde bakım maaşlarının 15 Şubat tarihinden itibaren yatırılması bekleniyor.

    2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu.

    Buna göre; 2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım maaşı, 2023 yılında 4 bin 337 TL oldu.

        EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

        Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.
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        Haberler Ekonomi Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 4 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! e-Devlet sorgulama ekranı!
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