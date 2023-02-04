Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 4 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Şubat ayının ilk günlerinde araştırılmaya başlandı. Evde bakım parası yatan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli vatandaşlara yönelik olarak verilen evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Her ay yatırılan maaşlarda tarihler ve yatırılan iller değişiklik gösteriyor. Peki, Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
2023 ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Buna göre; Zamlı evde bakım maaşlarının 15 Şubat tarihinden itibaren yatırılması bekleniyor.
2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu.
Buna göre; 2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım maaşı, 2023 yılında 4 bin 337 TL oldu.