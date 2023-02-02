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    • Ekonomi
    • 02.02.2023 16:59
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    • 02.02.2023 17:10
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yeni doğal gaz ve petrol arama çalışması müjdesi! 2 ilde daha harekete geçiliyor

    Son dakika haberi | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz çıkarma faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, gaz arama faaliyetlerinin komşu sahalarda da devam edeceğini söylerken "Ordu açıklarına kayabiliriz. Petrol açısından ümitli olduğumuz Rize açıkları var." dedi.

    Doğal gaz ve petrolde yeni adım! 2 ilde daha...

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'den yeni müjdeler getirmesi muhtemel olan doğal gaz sondajlarına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. CNN Türk'ün haberine göre Bakan Dönmez, Ordu açıklarında gaz araması çalışması yapabileceklerini söyledi.

    Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:
    Sakarya Gaz Sahası'ndan yeni müjde gelebilir. Tuna 1 ve Amasra 1 kuyusunu açıklamıştık. Çaycuma 1 kuyusuyla birlikte yeni keşif açıklamıştık. Komşu sahalarda keşif çalışmaları devam edecek.

    Ordu açıklarına kayabiliriz. Petrol açısından ümitli olduğumuz Rize açıkları var. Sakarya Gaz Sahası'ndaki sahanın üretime hazırlanması için çalışmaları sürdürüyoruz, Mart sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Gemilerimiz boşa çıktıkça yeni alanlara göndereceğiz.

        ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA İNDİRİM MÜJDESİ
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez Doğal Gaz ve elektrik için indirim gelebileceğini söylemişti.

        Bu konuyla ilgili de konuşan Bakan Dönmez "2-3 aydır uluslararası piyasalarda bir miktar gevşeme var. Sanayici ve büyük tüketicilere maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyordu. Gerileme olunca yansıtıyoruz. Büyük tüketiciler ve sanayiciler şu an bir miktar daha indirimli almış olacaklar. Şubat başı itibarıyla doğal gazda yüzde16, elektrikte bunu yansıması yüzde 13 ile 16 arasında değişir. Elektrik borsasındaki serbest fiyatları izleyeceğiz." dedi.

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        Doğal gaz ve petrolde yeni adım! 2 ilde daha...
        Haberler Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yeni doğal gaz ve petrol arama çalışması müjdesi! 2 ilde daha harekete geçiliyor
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