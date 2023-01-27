Son dakika: Elektrik ardından sanayi doğal gazına indirim: Yüzde 17,22

Yılmaz, EPDK'nin önce nisan ayında, ardından ekimde aldığı azami uzlaştırma fiyat kararları ile uluslararası piyasalarda oluşan olağanüstü maliyet artışlarının Türkiye'ye olumsuz yansımasının önüne geçtiğine ve arz güvenliği sorunu yaşanmadığına işaret etti.





YÜZDE 12 DÜZEYİNDE İNDİRİM

Piyasadaki fiyat hareketlerini titizlikle takip eden EPDK'nin kritik bir karara imza attığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yıl başında Kurul serbest piyasada elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4 bin 800 liradan 4 bin 200 liraya düşürmüş, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila 15 oranında düşeceği açıklanmıştı. Kurul kararıyla serbest piyasa elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya düşürdük. Serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz."



İBADETHANE VE CEMEVLERİNDE KULLANILAN DOĞAL GAZDA YÜZDE 42,73 İNDİRİM YAPILMIŞTI

İbadethane ve cemevlerinde kullanılan doğalgazda 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 42,73 indirim yapılmıştı. Kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Alınan karar göre; ibadethane ve cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapılmıştı.