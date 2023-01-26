EPDK’dan flaş karar: Sanayi elektriğine indirim!





Tarifeler hesaplanırken en önemli kalem olan serbest piyasa fiyatlarındaki düşüşün sadece serbest tüketici odaklı düşünülmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, düşüş seyrinin bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacağına dikkat çekti.



Yılmaz, "Azami uzlaştırma fiyat mekanizmamızla oluşan havuz ile bütün tüketicilerimizi korumaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra maliyet bazlı düşüşler de elbette çok önemli. Piyasalarda maliyet bazlı yaşanan bu düşüş öncelikle büyük tüketimi olan sanayi tüketici grubuna doğrudan yansıyor. Ancak bu düşüş süreci devam ettikçe ki devam etmesini öngörüyoruz çok kısa zaman içinde bütün tüketicilerimiz için yansımasını göreceğiz" dedi.

&NBSP;İBADETHANE VE CEMEVLERİNDE KULLANILAN DOĞAL GAZDA YÜZDE 42,73 İNDİRİM YAPILMIŞTI

İbadethane ve cemevlerinde kullanılan doğalgazda 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 42,73 indirim yapılmıştı. Kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.



Alınan karar göre; ibadethane ve cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapılmıştı.