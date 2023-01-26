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    • Ekonomi
    • 26.01.2023 14:58
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    • 26.01.2023 15:21
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    EPDK'dan flaş karar: Sanayi elektriğine indirim!

    Son dakika haberi! EPDK, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatında indirim yaptı. Kararla, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4bin 200 TL'den 3 bin 659 TL'ye düşürüldü. Sanayi kuruluşlarında elektrik bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesi bekleniyor. Sanayi elektriğine son olarak 30 Aralık 2022'de yüzde 16 düzeyinde bir indirim gelmişti.

    takvim.com.tr
    EPDK’dan flaş karar: Sanayi elektriğine indirim!

    EPDK serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4200 TL/MWh'den 3650 TL/MWh'ye düşürdü. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Elektrik piyasamızdaki fiyatlarda düşüş seyri devam ediyor. kurulumuzun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4200 TL/MWh'den 3650 TL/MWh'ye düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat'tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz" dedi.

    Sene başında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4800 Tl/MWh'den 4200 TL/MWh'ye düşürmüş, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşeceği açıklanmıştı. Piyasadaki fiyat hareketlerini titizlikle takip eden EPDK bugün de kritik bir karara imza attı.

    YÜZDE 12 İNDİRİM
    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada elektrik üretim maliyetlerinde yaşanan düşüşlerin piyasaya olumlu etkisinin devam ettiğini belirtti. Fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiklerini ve ivedilikle piyasaya yansıttıklarını vurgulayan Yılmaz, maliyet bazlı düşüş seyrinin devam etmesini beklediklerini açıkladı.

    Yılmaz şunları söyledi: "Elektrik piyasamızdaki fiyatlarda düşüş seyri devam ediyor, özellikle kış ayları için bu gerçekten çok olumlu bir gelişme. Kurulumuzun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4200 TL/MWh'den 3650 TL/MWh'ye düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat'tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz."



    Tarifeler hesaplanırken en önemli kalem olan serbest piyasa fiyatlarındaki düşüşün sadece serbest tüketici odaklı düşünülmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, düşüş seyrinin bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacağına dikkat çekti.

    Yılmaz, "Azami uzlaştırma fiyat mekanizmamızla oluşan havuz ile bütün tüketicilerimizi korumaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra maliyet bazlı düşüşler de elbette çok önemli. Piyasalarda maliyet bazlı yaşanan bu düşüş öncelikle büyük tüketimi olan sanayi tüketici grubuna doğrudan yansıyor. Ancak bu düşüş süreci devam ettikçe ki devam etmesini öngörüyoruz çok kısa zaman içinde bütün tüketicilerimiz için yansımasını göreceğiz" dedi.

    &NBSP;İBADETHANE VE CEMEVLERİNDE KULLANILAN DOĞAL GAZDA YÜZDE 42,73 İNDİRİM YAPILMIŞTI
    İbadethane ve cemevlerinde kullanılan doğalgazda 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 42,73 indirim yapılmıştı. Kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

    Alınan karar göre; ibadethane ve cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapılmıştı.

        Sosyal medya hesabı üzerinden 2022 yılında yapılan projelere ilişkin bilgi veren Erdoğan bir de indirim haberi vermişti.

        Erdoğan, "İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda %42,73 indirim yapma kararı aldık. Ayrıca sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik ile elektrik üretiminde tüketilen doğal gazın fiyatını da farklı oranlarda düşürdük." ifadelerini kullanmıştı.

        Sanayi kuruluşlarının kullandığı elektriğin yüzde 16, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza ise yüzde 12.73 indirim geldiğini hatırlatan Başkan Erdoğan paylaşımının devamında Sanayide kullanılan doğalgazda 2022 Kasım ayına göre yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında indirim geldiğini belirtti.

        İNDİRİMLER PEŞ PEŞE
        2022'nin son günlerinde İstanbul'da doğal gaza ve sanayide kullanılan elektriğe indirim yapılmıştı.

        ELEKTRİKTE YÜZDE 16 İNDİRİM
        EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz dün "Elektrik tarifelerinde sanayi abone grubunda yüzde 16 düzeyinde indirim yapıldı" ifadelerini kullandı.

        Bir indirim de elektrikte!

        Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, enerji piyasalarındaki fiyat hareketleri ve kaynak bazında oluşan maliyetlerin hassasiyetle takip edildiğini belirtti.

        Nisan ve ekim aylarında alınan Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) kararlarıyla uluslararası piyasalarda oluşan olağanüstü maliyet artışlarının Türkiye'ye olumsuz yansımasının önüne geçildiği ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "EPDK önce nisan ardından ekim ayında aldığı Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) kararlarıyla uluslararası piyasalarda oluşan olağanüstü maliyet artışlarının ülkemize olumsuz yansımasının önüne geçti, arz güvenliği sorunu yaşanmadı. Kış ayları devam ederken EPDK iki kritik karara daha imza attı. Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam yok. Halihazırda meskenler en düşük tarifeden yararlanmaktadır. Sanayi abone grubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu. Ayrıca kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4 bin 800 liradan 4 bin 200 liraya düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin yüzde 10 ila yüzde 15 oranında düşmesini bekliyoruz."

        EPDK Başkanı Yılmaz, piyasada elektrik fiyatının düşmesinin olumlu bir gösterge olduğuna dikkati çekerek, "Maliyetlerde yaşanan bu düşüşleri biz takip etmeye ve anında piyasaya yansıtmaya devam edeceğiz. Tarifeler hesaplanırken de en önemli kalem olan bu fiyatların düşüşü devam ederse, bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

            DOĞAL GAZ'A YÜZDE 12 İNDİRİM GELMİŞTİ
            Öte yandan İstanbul'da doğal gaz fiyatlarında 1 Ocak'tan itibaren yüzde 12 indirim yapılacak. Böylece İstanbul'da bulunan 5,5 milyon doğal gaz konut abonesinin faturasında indirim olacak.

            Bu kapsamda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararıyla, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İGDAŞ) sistem kullanım bedellerinde 1 Ocak itibarıyla indirime gidilecek. Bu indirim, nihai faturaya yüzde 12,13 oranında yansıyacak.

            İstanbul'da doğal gaza indirim

            Söz konusu indirimle birlikte aylık doğal gaz faturası 1000 lira olan bir abonenin, yeni faturası 879 lira olacak.
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