Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Şubat ayı iş yeri, dükkan kiraları kaç TL olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde bir önceki ayın enflasyon verileri açıklanıyor. Ekonomide belirleyici bir etken olan enflasyon oranları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ocak ayının son günlerinde arama motorlarında bu nedenle TÜİK Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu merakla sorgulatılıyor.