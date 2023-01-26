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    • Ekonomi
    • 26.01.2023 12:47
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    • 26.01.2023 12:47
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    Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Şubat ayı iş yeri, dükkan kiraları kaç TL olacak?

    Ocak ayının son gününde enflasyon oranları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Her ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanan oranlar ekonomide belirleyici bir etken oluyor. Bu kapsamda vatandaşlar şimdi 'TÜİK Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Şubat ayı iş yeri, dükkan kiraları kaç TL olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde bir önceki ayın enflasyon verileri açıklanıyor. Ekonomide belirleyici bir etken olan enflasyon oranları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ocak ayının son günlerinde arama motorlarında bu nedenle TÜİK Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu merakla sorgulatılıyor.

    OCAK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu.

    Buna göre; Ocak ayı enflasyon verileri 3 Şubat 2023 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

    ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLMUŞTU?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı.

    Buna göre; Enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.

    Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

        YILIN İLK ENFLASYON RAPORU AÇIKLANDI

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında konuştu.



        TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu 2023-I" sunumunda öne çıkan başlıklar şöyle:

        "Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergeler, enflasyondaki belirgin yavaşlamayi teyit ediyor.

        Aylık enflasyon oranları, kademeli bir sekilde tarihsel ortalamalara yaklaşıyor.

        2023 yılı ilk yarısında mevduatta liralaşma hedefimiz yüzde 60.

        Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi, yüzde 22,3 olarak korudu.

        2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8,8 olarak sabit tutuldu.
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        Haberler Ekonomi Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Şubat ayı iş yeri, dükkan kiraları kaç TL olacak?
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