Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Şubat ayı iş yeri, dükkan kiraları kaç TL olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde bir önceki ayın enflasyon verileri açıklanıyor. Ekonomide belirleyici bir etken olan enflasyon oranları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ocak ayının son günlerinde arama motorlarında bu nedenle TÜİK Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu merakla sorgulatılıyor.
OCAK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu.
Buna göre; Ocak ayı enflasyon verileri 3 Şubat 2023 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.
ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLMUŞTU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Buna göre; Enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.
Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.