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    • Ekonomi
    • 26.01.2023 15:32
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    • 26.01.2023 15:32
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    EPDK'dan beklenen müjde! Konutlarda elektriğe indirim geldi mi? Elektriğe ne kadar indirim geldi?

    EPDK, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatında indirim yaptı. Kararın sanayi elektriğinde indirime yol açması bekleniyor. Peki, konutlarda elektriğe indirim gelecek mi? Elektriğe ne kadar indirim geldi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Konutlarda elektriğe indirim geldi mi?

    EPDK, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4200 TL/MWh'den 3659 TL/MWh'ye düşürdü.

    YÜZDE 12 İNDİRİM

    Kurulun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatının 4200 TL/MWh'den 3650 MWh'ye düşürüldüğünü belirten Yılmaz, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini beklediklerini kaydetti.

    "ŞUBAT'TAN İTİBAREN UYGULANACAK"

    "Elektrik piyasamızdaki fiyatlarda düşüş seyri devam ediyor. Kurulumuzun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4200 tl/mwh'den 3650 tl/mwh'ye düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat'tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz."

        KONUTLARDA ELEKTRİK İNDİRİMİ VAR MI?

        Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Elektrik indirimi hakkında güncel gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

        ENGELLİLERE ELEKTRİK İNDİRİMİ VAR MI?

        Engelli elektrik indirimi, devletimizin engelli ve muhtaç kişilere yönelik sağladığı desteklerden sadece bir tanesidir. Engelli elektrik indiriminden yararlanmak için bazı şartlar aranmaktadır. Elektrik indirim desteği Ocak 2019 yılında duyuruldu ve 01 Mart 2019 tarihinde ise yürürlüğe girdi.

        ELEKTRİK İNDİRİMİ İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.

            ELEKTRİK İNDİRİM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANIR?

            Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ),
            Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY),
            Kronik Hastalık Yardım Programı,
            (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK),
            Şartlı Eğitim – Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY),
            Çoklu Doğum Yardım Programı,
            Silikozis Aylığı,
            Engelli Aylıkları,
            Engelli Yakını Aylığı,
            Yaşlı Aylığı
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            Haberler Ekonomi EPDK'dan beklenen müjde! Konutlarda elektriğe indirim geldi mi? Elektriğe ne kadar indirim geldi?
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