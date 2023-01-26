EPDK'dan beklenen müjde! Konutlarda elektriğe indirim geldi mi? Elektriğe ne kadar indirim geldi?

ENGELLİLERE ELEKTRİK İNDİRİMİ VAR MI?

Engelli elektrik indirimi, devletimizin engelli ve muhtaç kişilere yönelik sağladığı desteklerden sadece bir tanesidir. Engelli elektrik indiriminden yararlanmak için bazı şartlar aranmaktadır. Elektrik indirim desteği Ocak 2019 yılında duyuruldu ve 01 Mart 2019 tarihinde ise yürürlüğe girdi.