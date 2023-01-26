EPDK'dan beklenen müjde! Konutlarda elektriğe indirim geldi mi? Elektriğe ne kadar indirim geldi?

EPDK, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4200 TL/MWh'den 3659 TL/MWh'ye düşürdü.
YÜZDE 12 İNDİRİM
Kurulun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatının 4200 TL/MWh'den 3650 MWh'ye düşürüldüğünü belirten Yılmaz, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini beklediklerini kaydetti.
"ŞUBAT'TAN İTİBAREN UYGULANACAK"
"Elektrik piyasamızdaki fiyatlarda düşüş seyri devam ediyor. Kurulumuzun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4200 tl/mwh'den 3650 tl/mwh'ye düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat'tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz."