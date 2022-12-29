Son dakika: İstanbul’da doğal gaza yüzde 12 indirim

Sistem kullanım bedellerinin 22 Haziran 2017 tarihli 7139 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen "Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları" çereçvesinde gerekli analizler yapılarak hesaplandığı aktarılan açıklamada, "İlgili dağıtım şirketinin gerçekleşen ve gerçekleştireceği yatırımları, şebeke genişlemeleri, şebeke işletmeciliğine ilişkin maliyetleri, dağıtacağı enerji miktarı - yani bölge içi gaz tüketimi - gibi unsurlar her dağıtım bölgesinde farklılık göstermektedir. Bu sebeple, her dağıtım bölgesinin bedeli birbirinden farklı olabilmektedir. Dağıtım şirketler tarafından sunulan veriler ışığında ülke genelinde farklı bölgelerde hizmet sunan her bir dağıtım şirketi için beş yıllık tarife uygulama dönemi bazında sistem kullanım bedeli belirlenmekte ve bu bedeller Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. 2022-2026 uygulama dönemi için de Kurumumuz tarafından tarifesi belirlenmesi gereken 71 ilde faaliyette bulunan 64 farklı dağıtım şirketinin sistem kullanım bedelleri belirlenmiş olup bu bede