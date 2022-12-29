Son dakika: İstanbul’da doğal gaza yüzde 12 indirim

İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına indirim yapıldı.
1 Ocak 2023'ten geçerli olacak şekilde; İstanbul'da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğal gaz konut abonesi bulunan İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde indirim yapıldı.
EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak.
FATURAYA NASIL YANSIYACAK?
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.
İNDİRİM YILBAŞINDAN İTİBAREN GEÇERLİ
İndirim 2023'ten itibaren geçerli olacak.