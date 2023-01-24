Son dakika: Bakan Murat Kurum tarih verdi: İstanbul Finans Merkezi Nisan ayında tamamlanacak

İFM'deki AVM; modern imkanları, özel mimarisi ve fonksiyonel tasarımıyla merkezin özünü yansıtacak şekilde inşa ediliyor. Her gün 100 bin çalışan ve ziyaretçiye hizmet verecek bu yeni alışveriş alanında dünyaca ünlü perakende markalarının mağazalarının yer alması bekleniyor.

İki katta toplam 3,3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde ve açık havada alışveriş konforu yaşatacak AVM içerisinde; gastronomi, giyim, teknoloji, sanat, eğlence ve diğer perakende kategorileriyle geniş hizmet ve marka yelpazesi sunulması hedefleniyor.

KRİZLERE KARŞI ÖZEL TASARLANDI

İstanbul Finans Merkezi'ni dünyadaki diğer finans merkezlerinden ayrıştıran temel noktaların başında Kovid-19 koşullarında tasarlanmış ve inşa edilmiş olması geliyor.

Merkez, gelecekteki benzer krizlere hazırlıklı olmak ve iş ortaklarını ve çalışanlarını desteklemek adına özel tasarlanırken, tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleriyle donatıldı.