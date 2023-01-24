Son dakika: Bakan Murat Kurum tarih verdi: İstanbul Finans Merkezi Nisan ayında tamamlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
NİSAN AYINDA BİTİRİRİZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının birlikte çalışmalarını yürüttüğü İstanbul Finans Merkezinin son durumu hakkında bilgi veren Kurum, "İstanbul Finans Merkezi'nin bir kısmı bitti. Nisan ayına bitiririz" dedi.
1,4 MİLYON OFİS ALANI
İstanbul Finans Merkezi'nde 1,4 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik konferans ve gösteri merkezi, 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı otel ve 26 bin araç kapasiteli otopark bulunuyor.
Akıllı şehir modeliyle iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak İFM, günlük 100 bine yakın çalışanı ve ziyaretçileri sağlıklı, konforlu, çevreye ve sosyal hayata değer katan bir ortamda ağırlamayı hedefliyor.
Son teknolojiyle donatılan ve ustalıkla tasarlanan 21 ofis binası, tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayarak dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeliyle hayata geçiriliyor.
5 yıldızlı toplantı odaları ve dünyaca ünlü lüks restoranların yer aldığı üst düzey alışveriş merkezi ile yurt içi ve yurt dışından tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanıyor.
İFM'deki AVM; modern imkanları, özel mimarisi ve fonksiyonel tasarımıyla merkezin özünü yansıtacak şekilde inşa ediliyor. Her gün 100 bin çalışan ve ziyaretçiye hizmet verecek bu yeni alışveriş alanında dünyaca ünlü perakende markalarının mağazalarının yer alması bekleniyor.
İki katta toplam 3,3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde ve açık havada alışveriş konforu yaşatacak AVM içerisinde; gastronomi, giyim, teknoloji, sanat, eğlence ve diğer perakende kategorileriyle geniş hizmet ve marka yelpazesi sunulması hedefleniyor.
KRİZLERE KARŞI ÖZEL TASARLANDI
İstanbul Finans Merkezi'ni dünyadaki diğer finans merkezlerinden ayrıştıran temel noktaların başında Kovid-19 koşullarında tasarlanmış ve inşa edilmiş olması geliyor.
Merkez, gelecekteki benzer krizlere hazırlıklı olmak ve iş ortaklarını ve çalışanlarını desteklemek adına özel tasarlanırken, tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleriyle donatıldı.