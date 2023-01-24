Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den borç yapılandırma açıklaması: "48 aylık taksitler halinde ödenecek"

Toplam ihracatımızı 254.2 milyar dolara çıkartarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Rusya-Ukrayna savaşı başladığında kimi çevreler tarafından turizme yönelik felaket senaryoları çizilmiş olsa da uyguladığımız politikalarla 2022 yılında turizmde rekorlar kırdık.

Mali alan her daim eğitime, sağlığa, ulaşıma yönlendirmeye devam ettik. 2023 yılında da bütçe disiplinini bozulması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. EYT, ücret artışları gibi kararlarımızı alırken vatandaşlarımızın her daim gözetilmesinin yanı sıra bütçeye etkisini titizlikle hesaplıyoruz.

"REFAH PAYI VEREREK ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER YAPTIK"

Ani kur artışlarının etkisiyle 2022 yılını yüksek enflasyonla geçirdik. Enflasyonu da son 2 aydır düşüş eğilimine girmiş olduğunu görüyoruz. Bu artık baz etkisini de aşarak enflasyondaki hızın düştüğünü göstermesi açısından çok önemli.

Kurlardaki oynaklığın azalması, beklentilerdeki iyileşme, fiyat sabitleme desteği ile ilerleyen aylarda da enflasyonda belirgin düşüşler görmeye devam edeceğiz. Enflasyondan vatandaşlarımızın alım gücünün etkilenmemesi için 2022 yılında 290.4 milyar lira vergi gelirinden vazgeçtik.