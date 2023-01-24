Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den borç yapılandırma açıklaması: "48 aylık taksitler halinde ödenecek"

Kamu borçlarına getirilen yaplandırmayla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Borçlar 48 aylık taksitler halinde ödenecek. Ödeme süresini uzun tuttuk, kısa sürede indirim olacak. Peşin ödemede yüzde 10 indirim sağlanacak." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:
Türkiye son yüzyılın en zor yüzyıllarından biri olan 2022 yılındaki krizi fırsata çevirmeyi başarmıştır. Tüketici güven endeksi olumlu işaretler vermektedir. Yatırım, üretim, ihracata odaklı Türkiye ekonomi modelimiz önemli bir paya sahiptir.
2022'nin ilk 3 çeyreğinde G20 ülkeleri içerisinde en hızlı büyüyen ülke Türkiye olmuştur. Makine teçhizat yatırımları 12 çeyrektir kesintisiz artmaya devam ediyor.
Toplam ihracatımızı 254.2 milyar dolara çıkartarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Rusya-Ukrayna savaşı başladığında kimi çevreler tarafından turizme yönelik felaket senaryoları çizilmiş olsa da uyguladığımız politikalarla 2022 yılında turizmde rekorlar kırdık.
Mali alan her daim eğitime, sağlığa, ulaşıma yönlendirmeye devam ettik. 2023 yılında da bütçe disiplinini bozulması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. EYT, ücret artışları gibi kararlarımızı alırken vatandaşlarımızın her daim gözetilmesinin yanı sıra bütçeye etkisini titizlikle hesaplıyoruz.
"REFAH PAYI VEREREK ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER YAPTIK"
Ani kur artışlarının etkisiyle 2022 yılını yüksek enflasyonla geçirdik. Enflasyonu da son 2 aydır düşüş eğilimine girmiş olduğunu görüyoruz. Bu artık baz etkisini de aşarak enflasyondaki hızın düştüğünü göstermesi açısından çok önemli.
Kurlardaki oynaklığın azalması, beklentilerdeki iyileşme, fiyat sabitleme desteği ile ilerleyen aylarda da enflasyonda belirgin düşüşler görmeye devam edeceğiz. Enflasyondan vatandaşlarımızın alım gücünün etkilenmemesi için 2022 yılında 290.4 milyar lira vergi gelirinden vazgeçtik.
Ayrıca hükümet olarak ücret politikalarında destekleyici bir duruşu sergilediğimiz ifade etmek istiyorum. Net asgari ücreti yüzde 54.7 artırdık. Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisini kaldırdık. Kamu çalışanlarımızı ve emeklileri enflasyona ezdirmedik. Aylık enflasyonun oldukça üzerinden reel artışlar yaptık, ilave refah payı vererek önemli iyileştirmeler yaptık.
2022 yılında hazine destekli kefalet sistemi kapsamında işletmelerimize toplam 115.7 milyar lira kredi imkanı sağladık. Aynı yıl 1.1 milyon esnafımıza 90.5 milyar lira tutarında Hazine destekli kredi kullandırdık.
Geçtiğimiz günlerde esnaflarımıza yönelik hazine faiz destekli kredi tutarını 150 milyar liraya çıkardık. Bunların yanında ihracatçılarımıza ve turizmcilerimize uzun vadeli kredi imkanı sunuyoruz.