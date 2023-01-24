Gübre Fabrikaları hisse işleme KAPATILDI MI, neden? Gübre Fabrikaları KAP kararı nedir? Gübre Fabrikaları yeniden işlem görecek mi?

Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre borsada işlem gören Gübre Fabrikaları T.A.Ş. payları talep edilen özel durum açıklamasının iletilmemesi nedeniyle işleme kapatıldı.
KAP'a yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı;
"GUBRF işlem sırası, şirketin paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır"
'ÖZEL BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR'
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. ise konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. KAP'a gönderilen metinde şu ifadeler yer aldı;