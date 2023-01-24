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    • Ekonomi
    • 24.01.2023 10:57
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    • 24.01.2023 10:57
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    Gübre Fabrikaları hisse işleme KAPATILDI MI, neden? Gübre Fabrikaları KAP kararı nedir? Gübre Fabrikaları yeniden işlem görecek mi?

    Gübre Fabrikaları hisseleri hakkında aramalar son saatlerde hız kazandı. KAP tarafından yapılan açıklamaya göre borsada işlem gören Gübre Fabrikaları T.A.Ş. payları talep edilen özel durum açıklamasının iletilmemesi nedeniyle işleme kapatıldı. Peki, Gübre Fabrikaları KAP kararı nedir? Gübre Fabrikaları yeniden işlem görecek mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Gübre Fabrikaları hisse işleme KAPATILDI MI, neden?

    Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre borsada işlem gören Gübre Fabrikaları T.A.Ş. payları talep edilen özel durum açıklamasının iletilmemesi nedeniyle işleme kapatıldı.

    KAP'a yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı;

    "GUBRF işlem sırası, şirketin paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır"

    'ÖZEL BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR'

    Gübre Fabrikaları T.A.Ş. ise konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. KAP'a gönderilen metinde şu ifadeler yer aldı;

        "Borsa İstanbul A.Ş.'nin 23.01.2023 tarihli yazısı ile şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.

        Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin 'Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri' başlıklı maddesine istinaden şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır"
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        Haberler Ekonomi Gübre Fabrikaları hisse işleme KAPATILDI MI, neden? Gübre Fabrikaları KAP kararı nedir? Gübre Fabrikaları yeniden işlem görecek mi?
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