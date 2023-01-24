Gübre Fabrikaları hisse işleme KAPATILDI MI, neden? Gübre Fabrikaları KAP kararı nedir? Gübre Fabrikaları yeniden işlem görecek mi?

"Borsa İstanbul A.Ş.'nin 23.01.2023 tarihli yazısı ile şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.