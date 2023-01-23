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    • Ekonomi
    • 23.01.2023 10:17
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    • 23.01.2023 10:17
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Brüksel'e gidecek

    Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 25-26 Ocak'ta Belçika’nın başkenti Brüksel'de temaslarda bulunacak. Nebati, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda parlamenterlere hitap edecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Nebati’nin Avrupa çıkarması! Brüksel’e gidecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nebati, 25-26 Ocak'ta Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda parlamenterlere hitap edecek.

    Nebati, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenecek "Küresel Belirsizlik Döneminde, Yeni Olanaklar ve Çözümler: Türkiye Ekonomi Modeli" konulu panelde de konuşacak. Diplomatik ve akademik çevreler dahil, iş dünyasından birçok davetlinin katılacağı panelde, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında devreye alınan politika setleri ile modelin çıktıları değerlendirilecek.

    Panel kapsamında, Türkiye ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan uygulamalar uluslararası finans çevreleriyle paylaşılacak.

    Bakan Nebati, Brüksel ziyaretinde ekonomiden sorumlu AB Komiseri Paolo Gentiloni ile komşuluk ve genişlemeden sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Brüksel'e gidecek
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