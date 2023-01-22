Karadeniz gazında hedef 25 Mart! Denizin 2200 metre altında şehir kuruldu





Sakarya Gaz Sahası Saha Müdürü ve İnşaat Mühendisi Murat Uçar (46), tecrübesini her alanda hissettiriyor. Tek bir telefonla yurtdışındaki işini bırakıp ülkesine döndü. En son ne zaman izin yaptığını hatırlamıyor. "Kaç saat uyuyorsunuz?" diye sorduğumuzda "5 saati geçmiyor" diyor. Uçar, "Projemiz 3 ana bölümden oluşuyor. Projenin ilk aşaması, dünyada zor olan ve Türkiye için çok yeni olan deniz içindeki kuyuların yapılmasıydı. Mücadelenin sonu başarıdır. Eğer bu başarı olmazsa milletimize karşı yüzümüz olmaz. Çoğunluğumuz yurtdışından geldik. Bizler, para için değil gönüllü olarak geldik. Yurtdışında benim amirim John, Michael'ken şimdi çalışanlarımız Michael, John oldu. Milli hedefler için bir kadro oluşturuldu. Filyos'ta büyük bir inançla mücadele ediyoruz. Hedefimiz 25 Mart'ta gazı yakmak" dedi.