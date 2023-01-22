Karadeniz gazında hedef 25 Mart! Denizin 2200 metre altında şehir kuruldu

Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar tam gaz sürüyor. Karadeniz gazının mart ayında karayla buluşturulması için Zonguldak Filyos'ta yoğun mesai harcanıyor. 1.2 milyon metrekarelik sahada, yüzlerce iş makinesi ve 10 bine yakın personel gözünü kırpmadan ter döküyor.
DENİZİN TABANINA ŞEHİR
Hem deniz hem karada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) yürütülen çalışmaların yanında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ekipleri de gazı ulusal sisteme bağlamak için hazır kıta bekliyor. Doğalgaz rezervlerinin bulunduğu denizin 2 bin 200 metre altına adeta bir şehir kurulmuş durumda.
Deniz tabanındaki enerji üssüne, 65 ton ağırlığında toplam 10 kuyubaşı vana yerleştirildi. Deniz tabanına yerleştirilen kontrol ünitesi ise 260 ton ağırlığında.Türkiye'nin beka projesinin yönetileceği Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri, adına yakışır şekilde çok gösterişli. Son teknoloji ile donatılan merkezdeki üst düzey güvenlik ise dikkat çekiyor. Her şey düşünülmüş. Tesis içerisinde ayak burkulması yaşayan bir işçinin yanına ambulans 90 saniye içerisinde ulaşabiliyor.