EYT'yi az farkla kaçıran üzülmesin! Primi eksik olanların imdadına kısmi emeklilik yetişiyor

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında emekliliği kıl payı kaçıranlar için aylığa hak kazanmak için birçok seçenek bulunuyor. Yasa teklifi; prim gün sayısı ve çalışma yılı koşullarını yerine getirmeyenleri de kapsayacak.
Bu kişiler koşulları yerine getirdikleri anda EYT düzenlemesinden yararlanarak emekli olabilecek. Örneğin, Şubat 1999'da sigortalı olan erkek çalışan 25 yılın dolacağı Şubat 2024'te EYT düzenlemesinden yararlanabilecek. Ağustos 1999'da sigortalı olup 4400 prim günü ödenen kadın çalışan 20 yıllık hizmet süresi dolsa da prim günü eksik olduğu için hemen emekli olamıyor. Ancak prim gün sayısını 5000'e tamamladığı gün EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecek.
EYT kapsamına girmesine karşın prim günü nedeniyle emekli olamayanlar için SSK'lılarda 3600 ve Bağ-Kur'lularda 5400 günle kısmi erken emeklilik kapısı da açık olacak. Burada da 1999 öncesine dönülerek kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşla yaş haddinden emekli olunması bekleniyor. Tasarı Meclis'e sevk edildiğinde bu detay da kesinleşecek. EYT konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle: