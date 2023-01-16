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    EYT'yi az farkla kaçıran üzülmesin! Primi eksik olanların imdadına kısmi emeklilik yetişiyor

    Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açan düzenleme primini, hizmet süresini doldurmayanları da kapsayacak. Bu koşullar yerine geldiği anda EYT düzenlemesinden yararlanılacak. Primi eksik olanların imdadına kısmi emeklilik yetişecek.

    Hazal Ateş
    EYT’liye süre sınırı yok

    Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında emekliliği kıl payı kaçıranlar için aylığa hak kazanmak için birçok seçenek bulunuyor. Yasa teklifi; prim gün sayısı ve çalışma yılı koşullarını yerine getirmeyenleri de kapsayacak.



    Bu kişiler koşulları yerine getirdikleri anda EYT düzenlemesinden yararlanarak emekli olabilecek. Örneğin, Şubat 1999'da sigortalı olan erkek çalışan 25 yılın dolacağı Şubat 2024'te EYT düzenlemesinden yararlanabilecek. Ağustos 1999'da sigortalı olup 4400 prim günü ödenen kadın çalışan 20 yıllık hizmet süresi dolsa da prim günü eksik olduğu için hemen emekli olamıyor. Ancak prim gün sayısını 5000'e tamamladığı gün EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecek.



    EYT kapsamına girmesine karşın prim günü nedeniyle emekli olamayanlar için SSK'lılarda 3600 ve Bağ-Kur'lularda 5400 günle kısmi erken emeklilik kapısı da açık olacak. Burada da 1999 öncesine dönülerek kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşla yaş haddinden emekli olunması bekleniyor. Tasarı Meclis'e sevk edildiğinde bu detay da kesinleşecek. EYT konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:



        ▼ Eksik olan prim günümü ve çalışma süresini 2026'da doldurursam EYT düzenlemesinden yararlanabilecek miyim?
        EYT kapsamında bulunup yeterli prime, süreye sahip olmayan 2 milyonun üzerinde kişi bulunuyor. Bu kişiler de düzenlemeden yararlanabilecek. Koşulları yerine getirdikleri tarih itibariyle emeklilik dilekçesi verebilecekler.



        ▼ 8 Eylül 1999'dan önce işe başladığında 18 yaşından küçük olanlar da EYT'li olabilecek mi?
        İşe başlanan tarihte 18 yaşından küçük olanların sigorta girişi kabul ediliyor. Sigortalılık süreleri ise bu yaşı doldurduktan sonra başlatılıyor. EYT kapsamında olanların sigortalılık süresi koşulu bu yaşı doldurduğu tarihten başlatılarak hesaplanıyor.



        ▼ Hizmet birleştirmeyi emeklilik dilekçesini verdikten sonra mı talep edeceğim?
        Hizmet birleştirme işlemi emeklilik başvurusundan önce yapılmalı. E-Devlet kapısı üzerinden verilen hizmet birleştirme dilekçesiyle ya da sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne giderek bu işlem yapılabilir.



            ▼ Eksik günlerimi tamamlamak için borçlanmadan başka seçeneğim var mı?
            Size uygun borçlanmayı yapmanız halinde eksik prim günleriniz kalıyorsa, isteğe bağlı sigorta ile prim günlerinizi tamamlayabilirsiniz.



            ŞUBAT'A YETİŞEBİLİR
            TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, EYT için, "Şubat, Mart gibi yetişir maaşlar diye tahmin ediyoruz. Ay sonunda Meclis'e gelirse Şubat'a da yetişebilir maaşlar" açıklamasını yaptı.



            İLANLAR HAREKETLENDI
            EYT düzenlemesi satılık ilanlarına damgasını vurdu. Kimileri askerlik ve doğum borçlanması yapmak kimileri de dikkat çekmek için ev, arsa, araç satış ilanlarına 'EYT nedeniyle satılık' yazdı. Hatta sadece bunlarla sınırlı kalmadı. Koşu bandı, cep telefonu, ev aleti, tarım makinesi satış ilanına bile 'EYT' ibaresini ekleyenler olduğu görüldü.

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            Haberler Ekonomi EYT'yi az farkla kaçıran üzülmesin! Primi eksik olanların imdadına kısmi emeklilik yetişiyor
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