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    Orta gelirli aileleri ev sahibi yapacak Yeni Evim Projesi başlıyor!

    İlk etapta 100 bin aileyi birinci el konut sahibi yapacak Yeni Evim Projesi bugün başlıyor. Faiz/kâr payı oranları yüzde 0.69'dan başlayacak. Vatandaşlar yüzde 10 peşinatla konut alabilecek.

    Yeni evim fırsatı başlıyor

    Orta gelirli aileleri ev sahibi yapacak Yeni Evim Projesi bugün başlıyor. İlk etapta 100 bin aileyi konut sahibi yapmayı hedefleyen proje kapsamında kredilerin vadesi azami 15 yıl olacak. Faiz/kâr payı oranları yüzde 0.69'dan başlayacak. Vatandaşlar yüzde 10 peşinatla konut alabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk 3 yıl taksit ödemelerini rahatlatmak için daha sonra geri ödenmek koşuluyla vatandaşa destek verecek. İstanbul 1. bölge olarak belirlendi. Bu bölge için finansman tutarı en çok 5 milyon lira olacak. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge olarak ayrıldı. Bu illerde en çok 3 milyon lira kredi kullanılacak. 3. bölge için ise en fazla 2 milyon lira konut kredisi alınabilecek. Vatandaş uygun koşullu krediden birinci el konutlar için yararlanacak. Bu kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde ev alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor. 1 ve 2. bölgeden konut alacak vatandaşların da son 1 yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı bulunuyor. 3. bölgedeki illerden konut alacaklardan ise ikamet şartı aranmıyor. Kampanya kapsamında sahip olunan konut 5 yıl boyunca satılamayacak.



    1 MİLYON TL KREDİDE 536 BİN TL AVANTAJ
    Bir bankadan yüzde 1.2 ile 1 milyon lira tutarında kredi kullanıldığında, aylık ödeme 13 bin 587, toplam ödeme ise 2 milyon 445 bin liraya ulaşıyor. Yeni kampanyada ise aylık taksit tutarı 9 bin 719 lira iken, ilk 3 yılda Hazine desteğinin etkisiyle taksit ödemeleri sırasıyla 4 bin 410, 5 bin 400 ve 6 bin 480 lira olarak tahsil ediliyor. Aylık kredi geri ödeme tutarı dördüncü yılda 10 bin 315, son 8 yılda 12 bin 697 liraya çıkıyor. 15 yıl vadeli 1 milyon lira kredi için toplam geri ödeme 1 milyon 909 bin 570 lira oluyor.



    NASIL YARARLANILACAK?
    Konut üreticileri kriterlere uygun yapılan konut projelerini ilan edecek.
    Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.
    Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek.

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    Haberler Ekonomi Orta gelirli aileleri ev sahibi yapacak Yeni Evim Projesi başlıyor!
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