Orta gelirli aileleri ev sahibi yapacak Yeni Evim Projesi başlıyor!

Orta gelirli aileleri ev sahibi yapacak Yeni Evim Projesi bugün başlıyor. İlk etapta 100 bin aileyi konut sahibi yapmayı hedefleyen proje kapsamında kredilerin vadesi azami 15 yıl olacak. Faiz/kâr payı oranları yüzde 0.69'dan başlayacak. Vatandaşlar yüzde 10 peşinatla konut alabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk 3 yıl taksit ödemelerini rahatlatmak için daha sonra geri ödenmek koşuluyla vatandaşa destek verecek. İstanbul 1. bölge olarak belirlendi. Bu bölge için finansman tutarı en çok 5 milyon lira olacak. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge olarak ayrıldı. Bu illerde en çok 3 milyon lira kredi kullanılacak. 3. bölge için ise en fazla 2 milyon lira konut kredisi alınabilecek. Vatandaş uygun koşullu krediden birinci el konutlar için yararlanacak. Bu kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde ev alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor. 1 ve 2. bölgeden konut alacak vatandaşların da son 1 yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı bulunuyor. 3. bölgedeki illerden konut alacaklardan ise ikamet şartı aranmıyor. Kampanya kapsamında sahip olunan konut 5 yıl boyunca satılamayacak.