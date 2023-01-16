Evde yakınına bakana 1.000 TL artış geliyor! Hangi şartlara bakılacak? Kim, nasıl başvuruyor?





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 847 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlatan Yanık, aylık ortalama 560 bin vatandaşın bu ödemeden yararlandığını, hak sahibi başına aylık 3 bin 336 lira ödeme yapıldığını belirtti.