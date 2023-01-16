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    • Ekonomi
    • 16.01.2023 07:19
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    • 16.01.2023 07:27
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    Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda son dönemeç! Ortadoğu'da ticaretin kalbi olacak: İHA ve SİHA sürprizi

    Ortadoğu'da ticaretin kalbinin atacağı Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda sona yaklaşıldı. Kargo ticareti için merkez üs olacak yatırım, devasa 36 yapıyla ön plana çıkıyor. Havalimanının en önemli sürprizi ise; İHA ve SİHA'lar için yapılan ayrı bölüm. Yılda 12 milyon yolcunun kullancağı havalimanı, bölgedeki istihdam ve yatırımları da güçlendirecek.

    Çukurova’ya dev lojistik üs

    Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda mutlu sona yaklaşıldı. Nisan'da uçuşlar başlayacak. Ortadoğu hava kargo taşımacılığının toplama istasyonu burası olacak.

    İHA VE SÜRPRİZİ!
    Yatırımın büyüklüğü rakamlarla öne çıkıyor. 8 milyon metrekarelik sahada 36 ayrı yapı bulşunuyor.

    Arazi büyüklüğü olarak Türkiye'de üçüncü sırada. Yapının en büyük sürprizi; İHA ve SİHA'lar için ayrı bina yapılıyor. Her büyüklükte uçağın iniş-kalkış yapabileceği bir havalimanı. İstanbul'un ardından Ankara Esenboğa ile aynı kapasitede.

    Yılda 12 milyon yolcu gidip-gelecek. dış hat uçuşları, özellikle de kargo, iç hatlarda daha önemli. Çukurova-Moskova... Narenciye, sebze, 2 saat sonra Rusya'da.

    İnşaatı sona yaklaşan havalimanını yerinde inceleyen Sabah gazetesi Yavuz Donat, önemli bilgileri köşesine taşıdı.

    İşte Donat'ın yazısında çarpıcı detaylar;

    8 MİLYON METREKARE
    Bölgeye hizmet verecek... Adana ile Mersin arasında... 350 bin nüfuslu Tarsus'un yanı başında... Dev yatırım.

    Yatırımın büyüklüğünü nasıl anlatmalı? 8 milyon metrekarelik bir sahadan söz ediyoruz.

    107 bin metrekare kapalı alan.

    36 ayrı yapı... Terminal... İtfaiye... DHMİ binası... VIP... Nizamiye... Kule... Raylı sistem durağı... Teknik blok... Tren istasyonu... Jandarma binası...

    Polis merkezi... Hangi birini sayalım?

    Şantiye içinde kaybolursunuz... Öylesine büyük ki... Kasaba gibi.

        CANIMIZI DİŞİMİZE TAKTIK
        Mesai... 24 saat

        Mühendis... İş güvenliği uzmanı... Teknisyen... İşçi... 2 bin kişi çalışıyor.

        175 mühendisin 30'u kadın... Büşra Nur Demirtaş... Didem Pan... Yemliha Orhan... Büşra Taner... Ve diğerleri.

        Proje Müdürü... İnşaat Mühendisi Ferhat Güney'e sorduk:

        - Kurdele ne zaman kesilecek?

        "Çok yakında" dedi.

        Mühendisler... Uzmanlar... Aynı şeyi söylüyorlar... "Çok yakında" diyor, fakat kesin tarih vermiyorlar... "Mahcup olmaktan" çekiniyorlar.

        Ferhat Güney, sonunda baklayı ağzından çıkardı:

        - Nisan'a yetiştirmek için canımızı dişimize taktık, 24 saat çalışıyoruz.

            YERLİ VE MİLLİ
            Mühendislerin... Teknisyenlerin...

            Herkesin ağzında aynı sözler:

            "Yerli ve milli." Uçağa yanaşan hareketli körükler...

            "Tünel" diyoruz... 8 tane... Montajları yapılıyor... Yerli ve milli.

            Havalimanının sinyalizasyon sistemi... Yerli ve milli.

            Aydınlatma... Elbette.

            3 BİN 500 METRE PİST
            Kule

            Yüksekliği... 52 metre.

            Kaplaması' yapılınca... Palmiye gibi olacak.

            Kulenin iç bahçesi bile düşünülmüş.

            Zaten... Havaalanında... Terminal binasında...

            O kadar çok iç bahçe var ki.

            Pistlere gelince... Gaza bastık... Nasıl olsa boş... Trafik yok.

            2 pist... Her biri, 3 bin 500 metre uzunluğunda... Bitmiş.

            Yanınızda bir "yetkili" yoksa... İnşaat sahasında kaybolursunuz.

                MERKEZİ KONUMDA
                Uzaklıklar

                Çukurova Havalimanı, denize yakın... Kuş uçuşu 12 kilometre.

                Havaalanı-otoyol bağlantısı... Duble yol... 11 kilometre.

                Tarsus çok yakın... 20 kilometre.

                Adana... 30 kilometre.

                Mersin... 40 kilometre.

                KOZMİK BİLGİ
                Çukurova Bölge Havalimanı... Arazi büyüklüğü olarak... Türkiye'de üçüncü sırada.

                Her türlü... Her büyüklükte uçağın iniş-kalkış yapabileceği bir havalimanı.

                İstanbul'un ardından Ankara Esenboğa ile aynı kapasitede.

                Ve bir sürpriz bilgi... Türkiye bizden öğrensin;

                İHA ve SİHA için ayrı binalar yapılıyor.

                    HIZLI TREN MÜJDESİ
                    Hızlı tren

                    Müjde... Bölgeye yeni bir yatırım geliyor... Adana ile Mersin arasında hızlı tren çalışacak.

                    Tren... Havaalanının içinden geçecek.

                    Havaalanı terminalinde tren duracak... Onun da inşaatı sürüyor.

                    HEDEF BÜYÜK
                    Çukurova Bölge Havaalanı, Mersin limanı ile entegre.

                    Kargo taşımacılığı... Demiryolu ile bağlantılı.

                    Yani... Ortadoğu hava kargo taşımacılığının toplama istasyonu burası olacak.

                    ÇUKUROVA-MOSKOVA HATTI
                    Yılda kaç yolcu gelip, gidecek?

                    Aldığımız yanıt... "12 milyon." Dış hat uçuşları... Özellikle de kargo... İç hatlardan daha önemli.

                    Çukurova-Moskova... Narenciye... Sebze... "2 saat sonra Rusya'da."

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                        Haberler Ekonomi Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda son dönemeç! Ortadoğu'da ticaretin kalbi olacak: İHA ve SİHA sürprizi
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