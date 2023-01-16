Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda son dönemeç! Ortadoğu'da ticaretin kalbi olacak: İHA ve SİHA sürprizi

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda mutlu sona yaklaşıldı. Nisan'da uçuşlar başlayacak. Ortadoğu hava kargo taşımacılığının toplama istasyonu burası olacak.
İHA VE SÜRPRİZİ!
Yatırımın büyüklüğü rakamlarla öne çıkıyor. 8 milyon metrekarelik sahada 36 ayrı yapı bulşunuyor.
Arazi büyüklüğü olarak Türkiye'de üçüncü sırada. Yapının en büyük sürprizi; İHA ve SİHA'lar için ayrı bina yapılıyor. Her büyüklükte uçağın iniş-kalkış yapabileceği bir havalimanı. İstanbul'un ardından Ankara Esenboğa ile aynı kapasitede.
Yılda 12 milyon yolcu gidip-gelecek. dış hat uçuşları, özellikle de kargo, iç hatlarda daha önemli. Çukurova-Moskova... Narenciye, sebze, 2 saat sonra Rusya'da.
İnşaatı sona yaklaşan havalimanını yerinde inceleyen Sabah gazetesi Yavuz Donat, önemli bilgileri köşesine taşıdı.
İşte Donat'ın yazısında çarpıcı detaylar;
8 MİLYON METREKARE
Bölgeye hizmet verecek... Adana ile Mersin arasında... 350 bin nüfuslu Tarsus'un yanı başında... Dev yatırım.
Yatırımın büyüklüğünü nasıl anlatmalı? 8 milyon metrekarelik bir sahadan söz ediyoruz.
107 bin metrekare kapalı alan.
36 ayrı yapı... Terminal... İtfaiye... DHMİ binası... VIP... Nizamiye... Kule... Raylı sistem durağı... Teknik blok... Tren istasyonu... Jandarma binası...
Polis merkezi... Hangi birini sayalım?
Şantiye içinde kaybolursunuz... Öylesine büyük ki... Kasaba gibi.