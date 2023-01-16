Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda son dönemeç! Ortadoğu'da ticaretin kalbi olacak: İHA ve SİHA sürprizi

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda mutlu sona yaklaşıldı. Nisan'da uçuşlar başlayacak. Ortadoğu hava kargo taşımacılığının toplama istasyonu burası olacak.

İHA VE SÜRPRİZİ!

Yatırımın büyüklüğü rakamlarla öne çıkıyor. 8 milyon metrekarelik sahada 36 ayrı yapı bulşunuyor.

Arazi büyüklüğü olarak Türkiye'de üçüncü sırada. Yapının en büyük sürprizi; İHA ve SİHA'lar için ayrı bina yapılıyor. Her büyüklükte uçağın iniş-kalkış yapabileceği bir havalimanı. İstanbul'un ardından Ankara Esenboğa ile aynı kapasitede.

Yılda 12 milyon yolcu gidip-gelecek. dış hat uçuşları, özellikle de kargo, iç hatlarda daha önemli. Çukurova-Moskova... Narenciye, sebze, 2 saat sonra Rusya'da.