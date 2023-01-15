Raflarda fiyatlar düşüyor! "Fiyat sabitleme ve indirim" çağrısına dev destek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin çağrısı üzerine birçok zincir market, "fiyat sabitleme ve indirim" açıklamasında bulunmuştu.
Şok Marketler, ocak ayı boyunca 1.000 üründe fiyatların sabitlendiğini duyurmuştu. Migros, "Migros" markalı 419 üründe fiyatları sabitleyerek 3 binden fazla üründe indirime gideceğini açıklamıştı. A101 ise ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatını sabitleme kararı almıştı.
CarrefourSA, gıda ve gıda dışı 20 bin üründe yüzde 20 ila 40 arasında indirim yapacağını duyururken, Happy Center da ocak ayı boyunca birçok üründe fiyatları sabitleme ve indirime giden diğer zincir marketlerden oldu.