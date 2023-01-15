Raflarda fiyatlar düşüyor! "Fiyat sabitleme ve indirim" çağrısına dev destek

"İndirim yapılacak ürünleri seçerken halkımız için en verimli olacak, en ihtiyaç duyulan ürünleri seçmeye özen gösterdik. Fiyatlarımızı indirip sabitleyerek çalışmamızı ocak ayının sonuna kadar devam ettireceğiz. Halkımızı bu indirimlerden yararlanmak üzere mağazalarımıza bekliyoruz. Bu indirim kampanyalarına diğer sektörlerin de katılmasının enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağına inanıyorum. Vatandaşımızın sosyal medyada duyurduğumuz görsellerden sonra bizlere yoğun talepleri oldu. Bu talepler sonrasında da tanıtım broşürlerimizi planladığımız tarihten öne çekerek indirimlere başladık. Halkımıza teveccühleri için teşekkür ediyoruz."