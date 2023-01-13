Emine Erdoğan'dan Turkuvaz Medya'ya özel teşekkür: "Tebrik ediyor ve alkışlıyorum"

Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi dergisi Inbusiness'ın düzenlenen "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirildi. Emine Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu.
EMİNE ERDOĞAN'DAN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜZYIL ZİRVESİ'NDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Tüketimin yaşam kültürü haline geldiği çağdayız. Tüketim hırsının bedelini mazlum insanlar ödüyor.
İklim değişikliğinin sarsıcı sonuçlarını yaşıyoruz. 'Sıfır Atık' ile son 5 yılda büyük kazanımlar oldu.
Sıfır Atık gücünü aziz millettimizden alıyor. Türkiye olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Birleşmiş Milletler'de çözüme öncelik eden bir rol üstleniyoruz.
ERDOĞAN'DAN TURKUVAZ MEDYA'YA ÖZEL TEŞEKKÜR: "TEBRİK EDİYOR VE ALKIŞLIYORUM" | VİDEO İZLE
TURKUVAZ MEDYAYA ÖZEL TEŞEKKÜR
Doğa dostu binası ile çevre duyarlılığını anlatmaktan bir adım öteye geçerek uygulamaya koyan Turkuvaz ailesini ayrıca tebrik ediyor ve alkışlıyorum.
Özel oturumda Bakan Kurum Türkiye'nin sürdürülebilir iklim politikaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Artık afetlerin sıklığı ülkemizde giderek artmakta." ifadelerini kullandı.
BAKAN KURUM'DAN TURKUVAZ MEDYA'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
Kurum'un açıklamalarından satır başları:
Artık afetlerin sıklığı ülkemizde giderek artmakta.
Bulaşıcı hastlalıklar insanlığın en büyük tehdidi. Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilirlik kesintisiz kılınacak.