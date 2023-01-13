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    • Ekonomi
    • 13.01.2023 07:05
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    • 13.01.2023 19:28
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    Emine Erdoğan'dan Turkuvaz Medya'ya özel teşekkür: "Tebrik ediyor ve alkışlıyorum"

    Türkiye'nin yeni yüzyılında sürdürülebilirlik ve dayanışmayı odağına alan 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi', 'Geleceği Oku Bugünü Anla' yayın anlayışıyla sektörün ezber bozan dergisi InBusiness tarafından farklı disiplinlerde sürdürülebilirliği mercek altına alındı. Zirve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle birlikte Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirildi. Emine Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. Turkuvaz Medya'ya teşekkür eden Erdoğan, "Doğa dostu binası ile çevre duyarlılığını anlatmaktan bir adım öteye geçerek uygulamaya koyan Turkuvaz ailesini ayrıca tebrik ediyor ve alkışlıyorum." dedi. Programın devamında sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına öncülük eden, yaptıkları çalışmalarla geleceği inşa eden şahıs ve kurumlar ödüllendirildi.

    takvim.com.tr
    Erdoğan’dan Turkuvaz Medya’ya özel teşekkür!

    Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi dergisi Inbusiness'ın düzenlenen "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirildi. Emine Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu.

    EMİNE ERDOĞAN'DAN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜZYIL ZİRVESİ'NDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE


    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Tüketimin yaşam kültürü haline geldiği çağdayız. Tüketim hırsının bedelini mazlum insanlar ödüyor.

    İklim değişikliğinin sarsıcı sonuçlarını yaşıyoruz. 'Sıfır Atık' ile son 5 yılda büyük kazanımlar oldu.

    Sıfır Atık gücünü aziz millettimizden alıyor. Türkiye olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Birleşmiş Milletler'de çözüme öncelik eden bir rol üstleniyoruz.

    ERDOĞAN'DAN TURKUVAZ MEDYA'YA ÖZEL TEŞEKKÜR: "TEBRİK EDİYOR VE ALKIŞLIYORUM" | VİDEO İZLE


    TURKUVAZ MEDYAYA ÖZEL TEŞEKKÜR
    Doğa dostu binası ile çevre duyarlılığını anlatmaktan bir adım öteye geçerek uygulamaya koyan Turkuvaz ailesini ayrıca tebrik ediyor ve alkışlıyorum.

    Özel oturumda Bakan Kurum Türkiye'nin sürdürülebilir iklim politikaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Artık afetlerin sıklığı ülkemizde giderek artmakta." ifadelerini kullandı.

    BAKAN KURUM'DAN TURKUVAZ MEDYA'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE

    Kurum'un açıklamalarından satır başları:

    Artık afetlerin sıklığı ülkemizde giderek artmakta.

    Bulaşıcı hastlalıklar insanlığın en büyük tehdidi. Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilirlik kesintisiz kılınacak.

        KURUM VE ŞAHİN KATILDI
        Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ve InBusiness Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Yazarı Hülya Güler'in açılış konuşmalarını yaptığı zirvenin ikinci özel oturum konuğu ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu.

        Zirvenin 'Kamu ve İş Dünyası Perspektifinden Türkiye'nin Sürdürülebilirlik Yol Haritası' başlıklı ilk panelinin Ar-Ge Danışmanlık Ortağı Dr. Erkin Erimez yönetti.

        "Türkiye'nin Yeni Yüzyılında Sürdürülebilirlik ve Dayanaışma İçin Nasıl Bir Liderlik Gerekiyor?" başlığındaki ikinci panel ise SDSN Türkiye Kooordinatörü Bahar Özay'ın yönetiminde gerçekleştirildi.

            EMİNE ERDOĞAN'DAN ÖDÜL
            Programın devamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle, sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına öncülük eden, yaptıkları çalışmalarla geleceği inşa eden şahıs ve kurumlar ödüllendirildi.

            Turkuvaz Medya'da 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu

            Çöpten enstrümanlar orkestrası

            "TÜRKİYE YOL HARİTASINI ORTAYA KOYACAK"
            Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Abdulkadir Bektaş, Türkiye'nin iklim değişikliği konusunda tariflerini hukuki zeminde güçlendirecek İklim Kanunu ile ilgili çalışmaların bitirildiğini söyledi.

            Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi dergisi Inbusiness tarafından Turkuvaz Medya Center'da, "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi ve Ödül Töreni" başladı.

            Bektaş, zirve kapsamındaki "Kamu ve İş Dünyası Perspektifinden Türkiye'nin Sürdürülebilirlik Yol Haritası" başlıklı panelde, yeşil dönüşümün stratejilerinin belirlendiğini söyledi.

            Geçen yıl 21-25 Şubat'ta Konya'da gerçekleştirilen İklim Şurası'nda ileriye dönük bir yol haritası belirlendiğini anlatan Bektaş, şunları kaydetti: "Tabii ki bundan önceki süreçte Paris İklim Anlaşması'na taraf olmamız, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda gerek mevzuat açısından olsun gerekse Türkiye'yi hazırlama açısından önemli kararlar aldığımızı düşünüyorum. Yeşil dönüşümle ilgili, Türkiye'nin iklim değişikliği konusunda tariflerini hukuki zeminde güçlendirecek en önemli atılım şu anda çalışmasını şerefle belirteceğim, İklim Kanunu'nun bitirilmiş olmasıdır. Uzun yıllar devam eden bu çalışma yaklaşık son bir buçuk yıldır çok yoğun bir biçimde tüm tarafların katkısıyla hazırlanmış ve Türkiye'nin yeşil dönüşümüne doğru yol haritasını ortaya koyacaktır."

            "TARIM SEKTÖRÜNDE KADIN İSTİHDAMI YÜZDE 43"
            Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Özge İmamoğlu ise kadınların tarımsal üretimde istihdamın neredeyse yarısını oluşturduklarını söyledi.

            "Tarım sektörü için verebileceğim rakam yüzde 43. Aslında çalışan istihdamımızı kadınlar oluşturmakta ama ne yazık ki onun karşılığını alamamaktalar." diyen İmamoğlu, şunları kaydetti: "Üretim olarak da aslında çok ciddi bir oranda bir üretim çıktısı sağlayabiliyorlar, yüzde 60 oranında ancak ne yazık ki ücretten, kazançtan ya da kaynağa erişimden eşit şekilde faydalanamıyorlar. Biz bakanlık olarak bunun çok farkındayız ve kadınlara yapılacak en ufak bir yardımın, desteğin, hibenin ya da onlara verilecek bir eğitimin o kadar güzel bir geri dönüşümü oluyor ki bu geri dönüşüm kapsamında biz çalışmalarımızı hep bu yönde güçlendirdik hep bu yönde tasarladık. Dedik ki kadınların öncelikle kaynaklara eşit erişim imkanı, yani bu bir bilgi olur, eğitim olur, finansal kaynak olur, destek olur bunlara ulaştıkları zaman yarattıkları katma değer çok fazla."

            Zirve, panellerle devam ediyor.

            Zirve https://www.surdurulebiliryuzyil.com adresinden ve InBusinessTR Youtube'dan canlı olarak takip edildi.

            SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜZYIL ZİRVESİ
            13 Ocak 2023 - 14:00-17:30

            14:00-14:05 AÇILIŞ VE TANITIM FİLMLERİ

            14:05-14:10 AÇILIŞ KONUŞMASI SN. HÜLYA GÜLER
            InBusiness Dergisi Yayın Yönetmeni & Sabah Gazetesi Yazarı

            14:10-14:05 AÇILIŞ KONUŞMASI SN. YASEMİN GEBEŞ
            Turkuvaz Dergi Genel Müdürü & Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi

            14:15-14:30 ÖZEL OTURUM Sn. FATMA ŞAHİN
            Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı & TBB Başkanı

                14:30-15:30 PANEL I
                KAMU VE İŞ DÜNYASI PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOL HARİTASI

                MODERATÖR Sn. Dr. Erkin Erimez ARGE Danışmanlık, Ortak PANELİSTLER Sn. Dr. Abdulkadir Bektaş İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı

                Sn. Özge İmamoğlu Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı

                Sn. Onur Ünlü TÜRKONFED Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı

                Sn. Ahmet Türkoğlu EPİAŞ Genel Müdürü

                Sn. Ebru Dildar Edin İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

                15:30-15:40 KAHVE ARASI

                15:40-16:40 PANEL II
                TÜRKİYE'NİN YENİ YÜZYILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİN NASIL BİR LİDERLİK GEREKİYOR?

                MODERATÖR Sn. Bahar Özay SDSN Türkiye Koordinatörü

                PANELİSTLER Sn. Mikayil Yusifov SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı

                Sn. Fezal Okur Eskil Yıldız Holding Kurumsal Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı

                Sn. Defne Arısoy Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

                Sn. Ebru Şenel Erim Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal İlişkiler & İletişim Başkanı

                16:40-16:50 KAHVE ARASI

                16:50-17:20 ÖZEL OTURUM SN. MURAT KURUM

                T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

                17:20 KAPANIŞ

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