Emine Erdoğan'dan Turkuvaz Medya'ya özel teşekkür: "Tebrik ediyor ve alkışlıyorum"

Geçen yıl 21-25 Şubat'ta Konya'da gerçekleştirilen İklim Şurası'nda ileriye dönük bir yol haritası belirlendiğini anlatan Bektaş, şunları kaydetti: "Tabii ki bundan önceki süreçte Paris İklim Anlaşması'na taraf olmamız, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda gerek mevzuat açısından olsun gerekse Türkiye'yi hazırlama açısından önemli kararlar aldığımızı düşünüyorum. Yeşil dönüşümle ilgili, Türkiye'nin iklim değişikliği konusunda tariflerini hukuki zeminde güçlendirecek en önemli atılım şu anda çalışmasını şerefle belirteceğim, İklim Kanunu'nun bitirilmiş olmasıdır. Uzun yıllar devam eden bu çalışma yaklaşık son bir buçuk yıldır çok yoğun bir biçimde tüm tarafların katkısıyla hazırlanmış ve Türkiye'nin yeşil dönüşümüne doğru yol haritasını ortaya koyacaktır."

"TARIM SEKTÖRÜNDE KADIN İSTİHDAMI YÜZDE 43"

Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Özge İmamoğlu ise kadınların tarımsal üretimde istihdamın neredeyse yarısını oluşturduklarını söyledi.

"Tarım sektörü için verebileceğim rakam yüzde 43. Aslında çalışan istihdamımızı kadınlar oluşturmakta ama ne yazık ki onun karşılığını alamamaktalar." diyen İmamoğlu, şunları kaydetti: "Üretim olarak da aslında çok ciddi bir oranda bir üretim çıktısı sağlayabiliyorlar, yüzde 60 oranında ancak ne yazık ki ücretten, kazançtan ya da kaynağa erişimden eşit şekilde faydalanamıyorlar. Biz bakanlık olarak bunun çok farkındayız ve kadınlara yapılacak en ufak bir yardımın, desteğin, hibenin ya da onlara verilecek bir eğitimin o kadar güzel bir geri dönüşümü oluyor ki bu geri dönüşüm kapsamında biz çalışmalarımızı hep bu yönde güçlendirdik hep bu yönde tasarladık. Dedik ki kadınların öncelikle kaynaklara eşit erişim imkanı, yani bu bir bilgi olur, eğitim olur, finansal kaynak olur, destek olur bunlara ulaştıkları zaman yarattıkları katma değer çok fazla."

Zirve, panellerle devam ediyor.

Zirve https://www.surdurulebiliryuzyil.com adresinden ve InBusinessTR Youtube'dan canlı olarak takip edildi.