Karadeniz gazında son dönemeç: Deniz tabanında 23 saatlik dev operasyon!

Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazı karaya çıkaracak olan haznelerden ikincisi de denize indirildi.

OPERASYON 1 GÜN SÜRDÜ

Denizin altında tam bir enerji üssü inşa edilirken daha önce deniz tabanına indirilen Peçenek adlı haznenin ardından kuyulardan gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak ikinci dev dağıtım haznesi Çepni de deniz tabanına indirildi.