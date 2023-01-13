Karadeniz gazında son dönemeç: Deniz tabanında 23 saatlik dev operasyon!

Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazı karaya çıkaracak olan haznelerden ikincisi de denize indirildi.
OPERASYON 1 GÜN SÜRDÜ
Denizin altında tam bir enerji üssü inşa edilirken daha önce deniz tabanına indirilen Peçenek adlı haznenin ardından kuyulardan gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak ikinci dev dağıtım haznesi Çepni de deniz tabanına indirildi.
ENERJİ ÜSSÜ HIZLA YÜKSELİYOR
Sabah gazetesinin haberine göre, Türkiye'nin doğal gaz ithalatını yaklaşık yüzde 30 oranında düşürecek 710 milyar metreküplük keşifte gazı karaya çıkarmak için çalışmalar son hızıyla sürüyor.